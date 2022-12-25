تم ترشيح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الذي أصبح أول إطار تدريبي إفريقي وعربي يقود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم، للظفر بجائزة أفضل مدرب وطني في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم .

ويوجد الركراكي ضمن قائمة المرشحين التي كشف عنها الاتحاد الدولي اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني، والتي تضم بالخصوص مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الفائز بكأس العالم 2022، والفرنسي ديديي ديشان، المتأهل إلى نهائي مونديال قطر والفائز بالجائزة سنة 2020، وزلاتكو داليتش الذي أحرز المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة مع منتخب كرواتيا.

وبحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، فإنه سيتم الإعلان عن المرشح الذي سيخلف مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني مطلع جانفي 2023.

ونجح وليد الركراكي الذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب المغربي خلفا لوحيد خليلودزيتش، في بناء فريق تنافسي قاده إلى الدور الثاني من مونديال قطر متصدرا مجموعته السادسة أمام منتخبات قوية مثل كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يهزم إسبانيا ثم البرتغال، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي السابق، البالغ من العمر 47 عاما، والذي تم تعيينه مدربا لمنتخب أسود الأطلس قبل بضعة أشهر من انطلاق المونديال، كان قد تألق أيضا رفقة فريق الوداد البيضاوي بإحرازه لقب رابطة الأبطال الإفريقية والبطولة المغربية.

كما سبق وأن خاض تجارب أخرى كمدرب لفريق الفتح الرباطي ولفريق الدحيل القطري.



