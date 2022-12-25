الفيفا: نتائج منافسات مونديال قطر ستؤثر على فوز بعض المرشحين لجوائز "الأفضل" 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي يعدان من أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب خلال حفل جوائز "الأفضل" 2022 السنوي والمقرر إقامته يوم 27 فيفري المقبل.

ولفت الاتحاد في تقريره الصادر إلى أن نتائج منافسات كأس العالم قطر 2022 ستؤثر على فوز بعض المرشحين بالجوائز، بعد مساهمتهم في تحقيق منتخباتهم نتائج رائعة.

وقال في سياق متصل "إن مونديال قطر غير الأمور بعد أن أعلن اللاعبون والمدربون عن أنفسهم في كأس العالم" مؤكدا تأثير أكبر بطولة لكرة القدم على نيل الجوائز.

وأضاف "من المؤكد أن اللاعبين الأرجنتيني ميسي والفرنسي مبابي عززا سمعتهما بفضل كأس العالم، فالنهائي لم يكن فقط الأرجنتين ضد فرنسا ولكن كان الماضي ضد المستقبل".

كما سلط التقرير الضوء أيضا على لاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش كواحد من أبرز المرشحين للحصول على هذه الجائزة، بعد الفوز بها في العام 2018 مشيرا إلى أن لاعب خط الوسط لم يكتف بإضافة لقب رابطة أبطال أوروبا للمرة الخامسة ولقب البطولة الثالث إلى قائمته هذا العام، بل حصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022 .

وفيما يتعلق بجائزة أفضل مدرب، أشارت الفيفا إلى أن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي قاد منتخب بلاده للفوز باللقب الثالث بعد غياب 36 عاما، يبرز كواحد من أقوى المرشحين لحصد هذه الجائزة .

كما حضر اسم وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ضمن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم، عقب قيادته "أسود الأطلس" إلى تحقيق إنجاز تاريخي بحصد المركز الرابع في مونديال قطر.

كما تحدث التقرير عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقال "إنه بعد عام مميز مع ريال مدريد، من المرجح أن يكون من بين أبرز المرشحين أيضا".

أما عن أفضل حارس مرمى فأكد تقرير "فيفا" أن الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حظيا بأفضل بطولة في حياتهما، حيث قدم الأول أفضل أداء في مونديال قطر وحصل الأخير على القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى. وتحدث التقرير أيضا عن حراس آخرين وهم البلجيكي تيبو كورتوا - صاحب جائزة الأفضل في 2018 - والفائز برابطة أبطال أوروبا مع ريال مدريد والبرازيلي أليسون بيكر - صاحب جائزة الأفضل في 2019 - والفائز بكأس الاتحاد الإنقليزي ووصيف رابطة أبطال أوروبا والبطولة الإنقليزية الممتازة والألماني مانويل نوير - المتوج بجائزة الأفضل لعام 2020 - والفائز بلقب البطولة الألمانية والفرنسي هوغو لوريس الفائز بالميدالية الفضية في مونديال قطر 2022.



