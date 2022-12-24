البطولة التركية: الدولي التونسي مرتضى بن وناس يحرز أول أهدافه هذا الموسم مع فريق قاسم باشا

البطولة التركية: الدولي التونسي مرتضى بن وناس يحرز أول أهدافه هذا الموسم مع فريق قاسم باشا

Publié le Samedi 24 Decembre 2022 - 21:34 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أحرز اللاعب الدولي التونسي مرتضى بن وناس، اليوم السبت، أول أهدافه هذا الموسم في البطولة التركية، بعد أن تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه قاسم باشا أمام ضيفه سيفا سبور في الدقيقة 39، في لقاء الجولة 15.
وكان اللقاء قد انتهى بفوز الفريق الضيف سيفا سبور بنتيجة 2 - 1 .
ويحتل قاسم باشا، فريق مرتضى بن وناس، المركز 15 في البطولة التركية برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و 3 تعادلات مقابل 7 هزائم.
يذكر أنّ اللاعب الدولي التونسي مرتضى بن وناس، صاحب الـ 28 عاما، كان قد انتقل في جوان 2021 الى فريقه التركي قاسم باشا قادما من النجم الرياضي الساحلي.

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