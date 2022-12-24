قانون المالية 2023: تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار لتمويل انجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار

نص قانون المالية لسنة 2023 في فصله 28، على تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن، لاسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 الف دينار للقرض الواحد، لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار.



ويتم إسناد هذه القروض خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2023، ويقع تسديدها على مدة أقصاها 7 سنوات.



وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه القروض بمقتضى اتفاقية تبرم بيم وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان وبنك الإسكان .



ويهدف هذا الإجراء إلى معاضدة مجهودات الدولة للتصدي لنقص المياه في تونس والحفاظ على الموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية.



