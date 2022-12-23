قفصة: افتتاح ن مهرجان صوت الجبل بمنطقة أم العلق بمعتمدية زانوش

افتتحت اليوم الجمعة بمنطقة أم العلق من معتمدية زانوش بولاية قفصة الدورة الرابعة لمهرجان صوت الجبل الذي يلتئم تحت شعار "الهوية الثقافية بين التمسك بالأصالة وتحديات العولمة".

وأفاد مدير المهرجان خليفة ردواي بان المهرجان انطلق بتنظيم كرنفال احتفالي بالساحة تخلله عرض للرقصة التقليدية "الخطيفة" بمشاركة فرقة جبل سمامة وحضرة رجال أم العلق، مضيفا أن الهيئة أعدت برمجة ثرية ومتنوعة من بينها عروض للفروسية وعرض موجه للأطفال بعنوان "التاكسي الثقافي مع عمو سهيل"، وفقرات تنشيطية أخرى في الشعر.

وتحدّث أيضا عن تنظيم مسابقة في الاكلة الشعبية المعروفة بها منطقة ام العلق ومسابقة أخرى في الرماية ومسابقة لاكتشاف مواهب المنطقة في الغناء والشعر التقليدي، مع تنظيم فقرة بعنوان" قصعة العلويات" تتمثل في تجمع نسوة وتجسيد محاكاة للعرس التقليدي.

وأوضح أن الهدف من بعث هذا المهرجان هو إحياء الحركة الاقتصادية بمنطقة ام العلق خاصة وانها منطقة ريفية إضافة إلى تثمين الموروث الثقافي والتقليدي المميز لها، مضيفا في السياق ذاته ان هناك نية لتغيير صبغة المهرجان من محلي إلى مهرجان وطني بداية من السنة القادمة.

وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة إلى يوم 25 ديسمبر الجاري.



