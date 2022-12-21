تونس تحتضن  أيام الطهي العربي يومي 1 و 2 فيفري 2023 بمدينة الثقافة  بالعاصمة

تحتضن تونس أيام الطهي العربي يومي 1 و 2 فيفري 2023 بمدينة الثقافة، بالعاصمة، وذلك ببادرة من الجامعة التونسية للمطاعم، وتحت اشراف وزارة السياحة وبمساهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية



وتهدف هذه التظاهرة الترويجية، التي ستسجل حضور سفارات الدول العربية المعتمدة بتونس، إلى تثمين تراث الطبخ التونسي والعربي والترويج له محليا ودوليا، لاسيما وأن هذا المنتوج أصبح من الركائز الأساسية للجذب للسياحي ودعم صورة الوجهات السياحية العربية.



كما تطمح هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن الجامعة التونسية للمطاعم، إلى دعم التدفق السياحي بين الدول العربية.



ويتضمن برنامج هذه التظاهرة معرضا للمأكولات التقليدية العرببية وللمنتوجات الغذائية البيولوجية والصناعات التقليدية، إضافة إلى منتدى عربي تحت شعار "تراث وتنوع في خدمة السياحة العربية".



وستعرض الجامعة التونسية للمطاعم، التوصيات المنبثة عن أيام الطهي العربي على أنظار المشاركين عدة مقترحات، من بينها بعث الاتحاد العربي للمطاعم السياحية والمحافظة على تراث الطبخ وأكاديمية تكوين في فنون الطبخ.



