استعدادا لمونديال 2023 - ياسين بالقايد يلتحق بصفوف المنتخب التونسي بالحمامات

التحق حارس مرمى سليا السلوفيني امس الثلاثاء بمقر تربص المنتخب التونسي لكرة اليد الذي يتواصل بمدينة الحمامات الى غاية 23 ديسمبر الجاري استعدادا لبطولة العالم المقررة في بولونيا والسويد من 11 الى 29 جانفي المقبل.



وكان مهدي الحرباوي /حارس بيداسوا ايرون الاسباني/ ونور الدين ماوة /لاعب السالمية الكويتي/ وانور بن عبد الله /كاظمة الكويتي/ واسامة الجزيري /العربي الكويتي/ انضموا للعناصر الوطنية منذ يوم الاثنين بعد ان انهوا التزاماتهم مع انديتهم فيما سيتحول محمد امين درمول منسق مندن الالماني مباشرة الى بولونيا لتعزيز صفوف المنتخب بعد ان يخوض مع فريقه اخر مقابلة في البطولة الالمانية يوم 26 ديسمبر الجاري. وكان المدرب الوطني باتريك كازال وجه الدعوة ل21 لاعبا للمشاركة في هذا التربص الاعدادي الثاني وهم مهدي الحرباوي وأصيل النملي وياسين بالقايد واسامة البوغانمي وغسان التومي واسامة الرميكي وحازم باشا ويوسف معرف واسامة الجزيري وبلال العبدلي وريان زرياط وعبد الحق بن صالح واشرف المرغلي ونورالدين ماوة وطارق جلوز وعصام رزيق وانور بن عبد الله واسلام الجبالي ورامي حمام وجهاد جاء بالله وغازي بن غالي.



وسيشارك المنتخب التونسي اثر هذا التربص وفي اطار تحضيراته للمونديال في دورة "يالو كاب" المقررة ببولونيا حيث سيواجه خلالها منتخب البلد المنظم يوم 28 ديسمبر (س18 و30دق) ومنتخب البرازيل يوم 29 ديسمبر (س 15 و30دق) ومنتخب كوريا الجنوبية يوم 30 من الشهر ذاته (س 15 و30دق). كما سيخوض المنتخب التونسي اختبارين وديين في الجزائر امام منتخب الخضر يومي 4 و6 جانفي على الساعة الخامسة مساء.



يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثامنة الى جانب منتخبات الدنمارك وبلجيكا والبحرين.



وفي ما يلي برنامج مباريات تونس في المونديال

13 جانفي 2023

(س 18) تونس - البحرين

15 جانفي 2023

(س 18) تونس - بلجيكا

17 جانفي 2023

(س 20 و30دق) تونس - الدنمارك



