تحت شعار "من أجل حوكمة محلية أكثر تشاركية "، انطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة صفاقس، المنتدى الثاني والختامي لمشروع "العدسات الخضراء" ببادرة من جمعية "إفريقية" وبدعم من من صندوق الديمقراطية للجميع لسفارة ألمانيا بتونس، وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، وبلديات صفاقس، والشيحية، وقرمدة، والعين، ودور الشباب التابعة لهذه البلديات.ويلتئم المنتدى الثاني والختامي لمشروع "العدسات الخضراء"على مدى يومين، بمشاركة الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وعدد من مكونات المجتمع المدني على غرار "منظمة أنا يقظ"، وجمعيات "بية"، و"تونس لينا"، و"براءة"، و"تصورات وكفاءات من أجل التماسك الاجتماعي"، و"وشمة"، و"تواصل الأجيال"، و"فوج الإمام سحنون للكشافة التونسية" و"ماغنوليا".ويتطلّع مشروع "العدسات الخضراء"، وفق ما أفاد به رئيس جمعية إفريقية، ياسين البقلوطي، في تصريح لـ"وات"، إلى "المساهمة في خلق رأي عام بيئي محلي من خلال تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على المستوى المحلي، وتعزيز قدراتهم صلب دور الشباب في المجالات ذات العلاقة بالديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة وإدماجهم في المسار التشاركي المحلي، فضلا عن تطوير ودعم العمل البلدي من خلال الاشتغال على مزيد أخذ البيئة بعين الإعتبار في إنجاز المشاريع البيئية الإستثمارية التشاركية بعيدا عن النظرية الكلاسيكية".ويتضمن برنامج المنتدى عرض ملخص ومخرجات مشروع "العدسات الخضراء" الذي انطلق منذ شهر جويلية الماضي، وعرض ورقات للسياسات العامة البيئية المقدمة للبلديات الأربعة الشريكة، المشار إليها أعلاه، حول أفكار المشاريع المنبثقة عن النوادي "ركن التنمية المستدامة " الناشطة صلب دور الشباب التابعة للبلديات المعنية، وحلقة نقاش حول تجربة إنجاز البرامج الإستثمارية التشاركية بمشاركة البلديات الشريكة وبلدية ماربورغ الألمانية، ومعرض لمنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالحوكمة المحلية، وعرض دليل "إعداد وتنفيذ برامج الإستثمار التشاركية: من أجل مدن خضراء" ومناقشته، وحلقة نقاش حول الأزمة البيئية الحالية بصفاقس، ليختتم بتقديم توصيات حول التصرف في النفايات.يذكر ان جمعية إفريقية، التي أحدثت في فيفري 2020، هي جمعية ذات صبغة بيئية حقوقية، تشتغل على القضايا البيئية والحقوقية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامةNaN