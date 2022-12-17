تشريعية 2022 : 135 الف تونسي يقبلون على التصويت الى حدود الساعة التاسعة ونصف صباحا

اعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري انه والى حدود الساعة التاسعة والنصف قام 135 الف تونسي بعملية التصويت

واكد المنصري اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان نسبة المشاركة في عملية التصويت منذ صباح اليوم تعتبر "متطورة" وذلك مقارنة بالمسارات الانتخابية السابقة مفسرا ان النسق التصاعدي لنسبة الاقبال على التصويت تنطلق ما بين الساعة العاشرة الى منتصف النهار

واضاف ان 65 الف تونسي قد قامو بعملية التصويت خلال الساعة الاولى ( من الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة صباحا ) من افتتاح مراكز الاقتراع موضحا انه ومنذ الساعة الثامنة صباحا افتتحت جميع مكاتب الاقتراع بكل ولايات الجمهورية في الآجال وبدون اي تاخير كما ان كل اعضاء مكاتب الاقتراع (اكثر من 50 الف) كانوا في مواقعهم ولم يتم تسجيل اي غياب او اي تاخير

وحول المشاركة في العملية الانتخابية للتونسيين بالخارج التي انطلقت منذ يوم 15 ديسمبر وذلك بثلاث دوائر انتخابية (ايطاليا ، فرنسا 1 وفرنسا 2 ) ، قال عضو الهيئة انه والى حدود السادسة مساء من مساء يوم امس الجمعة قام 927 مواطنا بالتصويت في الخارج مبينا ان نسبة المشاركة هذه متوقعة باعتبار انه في الظروف العادية نسبة المشاركة تتراوح ما بين 3 و12 بالمائة

وتوقع محمد التليلي المنصري ان يرتفع عدد المشاركين في الخارج خلال اليوم الاخير من التصويت مفسرا من جهة اخرى ان مرشحا وحيدا قد ترشح بكل دائرة وهو ما يجعل النتيجة معروفة مسبقا بفوزهم مهما كان عدد الاصوات وهو عنصر مؤثر في نسبة المشاركة وفق تعبيره



