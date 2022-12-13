على قناة تونسنا، "خبيرة موضة"منتقدة اطلالة زوجة كريستيانو رونالدو : حتى لو كان انت مرْت كريستيانو موش وقتو بش توري الاماس والساك شانال


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 15:35 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أثارت احدى ضيفات برنامج "مع صابرين " على قناة تونسنا موجة من التفاعلات الساخرة بسبب انتقادها لاطلالة جورجينا زوجة نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال حضورها في الملعب الذي احتضن مباراة البرتغال وسويسرا.


وقالت متحدثة عن اطلالة جورجينا " انا نشوفها hors look" لابسة عباية في ستاد وساك شانال وصبّاط hors sujet وdes diamants وفازات ..لا موش متع ستاد".
وتابعت قائلة " حتى لو كان انت مرت كريستيانو موش وقتو بش توري les diamnts" وقد عبرت مقدمة البرنامج عن مساندتها لرأي ضيفتها.
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واثارت تصريحات الضيفة ومقدمة البرنامج عديد التفاعلات الساخرة وقال بعض النشطاء "حتى كان لبستها مش في محلها ،هاذوما اخر زوز ينجمو يحكيو و يعطيو رايهم في اللبسة " فيما علق اخرون بالقول "تو هذا اعلام تقول قاعدين في حمام".


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