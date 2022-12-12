بنزرت: وصول باخرة محمّلة بـ 32.5 ألف طن من السكر الأبيض المستورد من البرازيل


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 18:41 قراءة: 0 د, 37 ث
      
رست بميناء بنزرت التجاري، اليوم الاثنين، باخرة "غراندما ليلا" محمّلة بـ 32.5 الف طن من السكر الأبيض المستورد لفائدة الديوان التونسي للتجارة من البرازيل، وذلك بعد يومين من بقائها في المنطقة البحرية المكشوفة قبالة الميناء، وفق ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول لـ"وات".
وأوضح المصدر ذاته أنّ الباخرة قادمة من مدينة سانتوس البرازيلية مؤكدا توفير كل إجراءات رسو الباخرة بحوض الميناء وتوفير الاليات اللوجستية والبشرية الضرورية لانطلاق عملية افراغ الحمولة بداية من اليوم والى غاية مطلع شهر جانفي المقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والأمنية، وتوجيهها لمخازن الديوان التونسي للتجارة.

يشار إلى ان ميناء بنزرت التجاري كان استقبل في مناسبات سابقة 3 بواخر مماثلة محملة بالسكر الأبيض والسكر الخام قادمة من البرازيل والهند وذلك لفائدة الديوان التونسي للتجارة.

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