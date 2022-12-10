قرعة دور المجموعات لمسابقات الاندية الافريقية - الترجي في المستوى الاول برابطة الابطال والاتحاد المنستيري في المستوى الثاني بكاس الكونفدرالية


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 09:37 Lecture 0 min, 46 sec
      
سيكون الترجي الرياضي في المستوى الاولى خلال عملية قرعة دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم المقررة يوم الاثنين المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.


ويضم المستوى الاول ايضا اندية الاهلي المصري والوداد والرجاء المغربيين في حين ستكون فرق ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي والزمالك المصري وبيترو اتلتيكو الانغولي وحوريا كوناكري الغيني في المستوى الثاني.

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اما المستوى الثالث فيتالف من فرق سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل الجزائريين والهلال السوداني بينما يتركب المستوى الرابع من فرق فيتا كلوب الكونغولي والقطن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الاوغندي.

وفي مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية، تم تصنيف الاتحاد المنستيري في المستوى الثاني الى جانب الجيش الملكي المغربي ويانغ افريكانز التنزاني وموتيما بيمبي الكونغولي.
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اما المستوى الاول، فقد ضم تي بي مازيمبي الكونغولي وبيراميدز المصري واسيك ميموزا الايفواري واتحاد العاصمة الجزائري بينما ستكون اندية ريفرز يونايتد النيجيري ولوبوبو الكونغولي والاخضر الليبي وريال باماكو المالي في المستوى الثاني. ويضم المستوى الرابع مارومو الجنوب افريقي واسكو دي كارا الطوغولي وفيوتشر المصري والشياطين السود الكونغولي.

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