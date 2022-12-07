بطولة الرابطة الثانية (المجموعة2-الجولة6) : نتائج المباريات

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة ذهابا من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم الاربعاء :







ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة-سبورتينغ بن عروس صفر-1

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ملعب قابس

الملعب القابسي-الترجي الجرجيسي 1-1

ملعب المكنين

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سبورتينغ المكنين-نادي حمام الانف صفر-1

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية-الملعب الصفاقسي 2-1

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية-قوافل قفصة 1-صفر

ملعب مساكن

هلال مساكن-شبيبة العمران 2-1



الترتيب

1-نادي حمام الانف 16 6

2-قوافل قفصة 13 6

-هلال مساكن 13 6

4-القلعة الرياضية 11 6

5-شبيبة العمران 9 6

6-مكارم المهدية 7 6

7-جمعية جربة 6 6

-الملعب القابسي 6 6

-سبورتينغ بن عروس 6 6

10-سبورتينغ المكنين 5 6

11-الترجي الجرجيسي 4 6

12-الملعب الصفاقسي 3 6



ملعب جربة حومة السوقجمعية جربة-سبورتينغ بن عروس صفر-1ملعب قابسالملعب القابسي-الترجي الجرجيسي 1-1ملعب المكنينسبورتينغ المكنين-نادي حمام الانف صفر-1ملعب خواجة المهديةمكارم المهدية-الملعب الصفاقسي 2-1ملعب القلعة الصغرىالقلعة الرياضية-قوافل قفصة 1-صفرملعب مساكنهلال مساكن-شبيبة العمران 2-11-نادي حمام الانف 16 62-قوافل قفصة 13 6-هلال مساكن 13 64-القلعة الرياضية 11 65-شبيبة العمران 9 66-مكارم المهدية 7 67-جمعية جربة 6 6-الملعب القابسي 6 6-سبورتينغ بن عروس 6 610-سبورتينغ المكنين 5 611-الترجي الجرجيسي 4 612-الملعب الصفاقسي 3 6