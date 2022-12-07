بطولة الرابطة الثانية (المجموعة2-الجولة6) : نتائج المباريات

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة ذهابا من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم الاربعاء :
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة-سبورتينغ بن عروس صفر-1
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ملعب قابس
الملعب القابسي-الترجي الجرجيسي 1-1
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-نادي حمام الانف صفر-1
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية-الملعب الصفاقسي 2-1
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية-قوافل قفصة 1-صفر
ملعب مساكن
هلال مساكن-شبيبة العمران 2-1
الترتيب
1-نادي حمام الانف 16 6
2-قوافل قفصة 13 6
-هلال مساكن 13 6
4-القلعة الرياضية 11 6
5-شبيبة العمران 9 6
6-مكارم المهدية 7 6
7-جمعية جربة 6 6
-الملعب القابسي 6 6
-سبورتينغ بن عروس 6 6
10-سبورتينغ المكنين 5 6
11-الترجي الجرجيسي 4 6
12-الملعب الصفاقسي 3 6
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