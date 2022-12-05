رونالدو يوافق على الانتقال إلى فريق النصر السعودي (صحيفة ماركا)

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين، أن
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على عرض مغر للانتقال إلى نادي النصر
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على عرض مغر للانتقال إلى نادي النصر
السعودي، مشيرة إلى أن اللاعب وافق بالفعل على الانضمام إليه بداية من جانفي
المقبل.
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وأنهى المهاجم البالغ عمره 37 عاما ارتباطه بفريقه السابق مانشستر يونايتد
قبل أيام فقط من انطلاق مونديال "قطر 2022"، وذلك على خلفية المقابلة
التلفزيونية التي أجراها "الدون" وانتقد خلالها إدارة النادي الإنجليزي وجهازه
الفني.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن رونالدو وافق على عرض النصر، وسيلعب مع الفريق
السعودي، بدءا من جانفي المقبل.
وأشار نفس المصدر، إلى أن عقد رونالدو مع النصر سيكون لمدة موسمين ونصف،
وسيحصل على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.
وأوضحت "ماركا" أن رونالدو سيصبح لاعب كرة القدم صاحب الراتب الأعلى في
العالم، متفوقا على نجمي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا
اللذين يتقاضيا في الموسم الواحد 75 مليون يورو و70 مليون تواليا.
ويشارك رونالدو حاليا مع منتخب البرتغال في كأس العالم "قطر 2022" حيث
سيواجه منتخب بلاده منافسه السويسري يوم غد الثلاثاء في الدور ثمن النهائي من
المونديال.
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