الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الأولى والثانية، المقررة يومي السبت 15 والأحد 16 نوفمبر الجاري، ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:



السبت 15 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى





* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – نادي حمام الأنف



* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة

* ملعب مساكن: هلال مساكن – اتحاد بوسالم

* ملعب الشابة: هلال الشابة – مكارم المهدية

* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – محيط قرقنة



الأحد 16 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى

* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة

* ملعب عقارب: كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس



السبت 15 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين



الأحد 16 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب أريانة: جمعية أريانة – النادي القربي

* ملعب جندوبة الاصطناعي: جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد

* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة

* ملعب جلمة: نسر جلمة – القلعة الرياضية

* ملعب قابس: الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين

* ملعب الرديف: هلال الرديف – قوافل قفصة

