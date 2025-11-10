Babnet   Latest update 10:21 Tunis

الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الأولى والثانية، المقررة يومي السبت 15 والأحد 16 نوفمبر الجاري، ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:

السبت 15 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى


* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – نادي حمام الأنف

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة – أمل حمام سوسة
* ملعب مساكن: هلال مساكن – اتحاد بوسالم
* ملعب الشابة: هلال الشابة – مكارم المهدية
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – محيط قرقنة

الأحد 16 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى

* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – بعث بوحجلة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس

السبت 15 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – مستقبل القصرين

الأحد 16 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب أريانة: جمعية أريانة – النادي القربي
* ملعب جندوبة الاصطناعي: جندوبة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة
* ملعب جلمة: نسر جلمة – القلعة الرياضية
* ملعب قابس: الملعب القابسي – سبورتينغ المكنين
* ملعب الرديف: هلال الرديف – قوافل قفصة


