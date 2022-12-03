نور الدين الطبوبي ...." لا النظام الحالي ولا النظام السابق ولا النظام  الذي سيأتي سيكون قادرا على تحديد مربع  تحرك الاتحاد"

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن " لا النظام الحالي ولا النظام السابق ولا النظام الذي سيأتي مستقبلا سيكون قادرا على تحديد مربع تحرك الاتحاد".





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وأوضح، اليوم السبت، في كلمة بمناسبة أحياء الذكرى ال70 لاغتيال الزعيم الوطني النقابي فرحات حشاد بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أنه ورغم التشكيك ومحاولة البعض ضرب مصداقية الاتحاد وتشويه مناضلاته ومناضليه إلا أن هذه المنظمة النقابية ستظلّ قوة اقتراح ومبادرة وتوازن وضغط وفاعلا أساسيا في مسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والاستقرار الاجتماعي والنموّ الاقتصادي.وأضاف أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عريقة لن تربكها "حملات الشيطنة ولا معاوِل التخريب والتشكيك ولن تثنيها الادعاءات الباطلة عن الإيفاء بتعهداته تجاه جميع العمل وتجاه الشعب والبلاد" مؤكدا تمسكها بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والنضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والتزامها بخدمة تونس.وجدد بالمناسبة مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل بالإفراج عن كامل الأرشيف النقابي الذي تتحوّز عليه السلط التونسية وأكد أن الاتحاد سيعمل على الحصول على مزيد الوثائق التي لدى السلطات الفرنسية.