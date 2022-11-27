مدرب المنتخب المغربي: تفوقنا على بلجيكا بالتركيز العالي والحلول الفردية

أعرب وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن سعادته بفوز منتخب بلاده اليوم الاحد على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم قطر 2022.





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وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن التفوق على المنتخب البلجيكي تطلب منهم جهدا كبيرا قام به لاعبو المنتخب بامتياز في الناحيتين الدفاعية والهجومية واستغلال الحلول المتوفرة لدى المنتخب المغربي خصوصا في الركلات الثابتة.وأكد المدرب أن المنتخب لعب بروح حماسية عالية أمام بلجيكا وسيواصل بنفس المستوى في المباراة المقبلة، موضحا أنه ركز على رفع درجات التركيز لدى لاعبي المنتخب المغربي فقط دون النظر للمنتخب البلجيكي الذي يلعب بأكثر من أسلوب.وكشف الركراكي أن الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه المنتخب داخل الملعب كان له الأثر الواضح في المردود البدني والمعنوي لدى اللاعبين وهو ما أسفر عن الهدف الثاني.وأضاف المدرب أن المنتخب المغربي أدى المباراة بعقلية الفوز وتفادي الأخطاء في المباراة، احتراما للمنتخب البلجيكي الذي يمتلك لاعبوه قدرات ومهارات خاصة للحسم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحل الوحيد للتفوق في المباراة كان يكمن في السيطرة على قوة المنتخب البلجيكي بعدم ترك المساحات وعدم ارتكاب الأخطاء.وأوضح المدرب أنه كان يعرف أن مشكلة اللاعبين هي التراجع الذهني في الجزء الأخير من المباراة، لذلك عمل على رفع درجات التركيز فكان نجاح المنتخب في الدفاع وتسجيل الهدف الثاني الذي أمن للفريق الخروج بالنقاط.وأثنى وليد الركراكي على قدرات لاعب المنتخب حكيم زياش، وقال المدرب إنه لاعب متميز ووجوده مع المنتخب منح اللاعبين ثقة كبيرة لأنهم يعرفون قدراته وإمكانياته وسيقدم الكثير للمنتخب في المونديال الحالي خصوصا، واصفا اللاعب بالرائع الذي أعاد الثقة لزملائه بأنه يملك الحلول اللازمة ويظهرها في الوقت المناسب.وشدد الركراكي على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تقديم أفضل مستوى أمام المنتخب الكندي بهدف واحد هو الفوز والعبور للدور ثمن النهائي بالبطاقة الأولى من المجموعة.