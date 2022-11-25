حرص تونسي ألماني على دفع علاقات التعاون في المجالين القانوني والقضائي


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 18:08 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمحور اللقاء الذي جمع وزيرة العدل، ليلى جفال، بسفير ألمانيا لدى تونس، بيتر بروغل، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، حول
"سبل دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وألمانيا في المجالين القانوني والقضائي".


وتم أثناء المحادثة، "التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ مختلف برامج التعاون في عدد من المسائل ذات العلاقة بالمجالين القانوني والقضائي"، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
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وقد اتفق الطرفان، بالمناسبة، على ضرورة "المضي قدما في تكثيف فرص تعزيز التعاون بين البلدين واستحثاث نسق العمل المشترك ودعم برامج التطوير والإصلاح في مختلف المجالات ذات العلاقة بالمنظومة القضائية والسجنية في إطار المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل 2023-2025.

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