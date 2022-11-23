قانون المالية التعديلي لسنة 2022: عجز الميزانية يبلغ قيمة 9،7 مليار دينار

صدر قانون المالية التعديلي لسنة 2022، الإربعاء، بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في عدده 127بتاريخ 23 نوفمبر 2022.





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وبحسب المرسوم عدد 69 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2022 فإنّ عجز ميزانية الدولة لسنة 2022 بلغ 9،7 مليار دينار في ما تجاوزت النفقات قيمة 50،9 مليار دينار في حين لم تتجاوز مداخيل ميزانية الدولة 41،3 مليار دينار.وتأتت هذه المداخيل، أساسا، من المداخيل الجبائية، التّي قدّرت قيمتها ب36 مليار دينار. ولم تتخط المداخيل غير الجبائية والهبات على التوالي قيمة 3،9 مليار دينار و1،1 مليار دينار.يذكر أنّ ميزانية الدولة لسنة 2022 تمّ ضبطها في حدود 57،291 مليار دينار ضمن قانون المالية للسنة ذاتها.