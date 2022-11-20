تونس -قمة الفرنكفونية: التوقيع على اتفاقية شراكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين تونس والكيبيك

تم التوقيع، الاحد جربة، على اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة لتونس ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي واتحاد غرف التجارة بكيبك (كندا)، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين تونس ومقاطعة الكيبيك بكندا.





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وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية، على هامش أشغال القمة 18 للفرنكفونية المنعقدة بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022، رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس، منير الموخر والمدير العام بالنيابة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، حاتم السوسي، والرئيس المدير العام لاتحاد غرف التجارة بكيبيك، شارل ميليار.وبمقتضى هذا الاتفاق تعمل الأطراف الثلاثة الموقعة على تشجيع التقارب بين أوساط الأعمال بتونس والكيبيك ودفع المبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية والبحث عن الفرص المتاحة التي تساهم في التواصل والتفاعل بين المؤسسات الأعضاء في الهياكل الاقتصادية الثلاثة.وأفاد المدير العام بالنيابة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، حاتم السوسي، في تصريح لـ"وات"، أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية الوكالة التي تهدف إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين لتونس وجلب الاستثمارات من البلدان الآسيوية ودول أمريكا الشمالية ومن بينها كندا.واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، منير الموخر، أنّ هذه الاتفاقية ستساهم في استقطاب الاستثمارات من الكيبيك وتطوير التصدير نحو هذه السوق، إلى جانب ربط علاقات متينة مع هذه المقاطعة ، وخاصة في مجال نقل المعلومات والخبرات لا سيما في القطاع الرقمي.وقال الرئيس المدير العام لاتحاد غرف التجارة بالكيبيك، شارل ميليار، من جانبه لـ"وات"، إنّ هذه الاتفاقية ستمنح الاتحاد فرصة التعرف على إمكانات التصدير في الدول الإفريقية ضمن الفضاء الفرنكفوني.وبين أن اتحاد غرف التجارة الذي يضم 425 غرفة تجارية على كامل تراب مقاطعة الكيبيك الكندية، يبرم لأول مرةد شراكة تهدف إلى التنمية الاقتصادية في افريقيا.