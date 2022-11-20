أريانة: الانتصاب الفوضوي وسط المدينة يؤرق راحة السكان ويتسبب في تلوث سمعي وبصري

مثّل الانتصاب الفوضوي وسط مدينة أريانة، مشكلا يؤرق راحة السكان والمارة ويسيء لجمالية المدينة ويعيق حركة المرور المختنقة أصلا، ويتسبب في تلوث سمعي وبصري وانتشار للأوساخ والفضلات، وذلك منذ سنوات دون حل جذري يضع حدا لهذه الظاهرة .





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نهج سيدي عمار وأجزاء من أنهج اليمن وسيدي الجبالي وبيار منداس فرانس والصادق بسيس وصلامبو، احتلها باعة الخضر والغلال والأسماك، في حين احتل باعة الملابس المستعملة أنهج اليمن ومفتاح بن مبروك وبيروت، لتمنع فيها بصفة كلية حركة المرور أو تتعطل بشكل كبير وتعيق مصالح الناس."هذه الفوضى المستمرة منذ سنوات، في ظل غياب حلول جذرية، أصبحت عاهة مستديمة" على حد قول أحمد (73 سنة متقاعد) أحد سكان أريانة المدينة، مضيفا "لم أعد أعرف المدينة التي تسمى خطأ "مدينة الورد، لانى لا أرى فيها وردة واحدة".في محيط السوق البلدي للخضر والغلال ومقام الولي الصالح سيدي عمار، ينتصب الباعة وسط الطريق تماما، ليستحيل مرور السيارات أو الدراجات بل إن المارة يجدون صعوبة كبيرة في المرور بعد أن احتل الباعة الأرصفة والطريق "الذي أصبح تحت تصرفهم الكامل بلا حسيب ولا رقيب ولا رادع ولا حتى محاولة لتنظيمهم" حسب قول خديجة (68 سنة ربية بيت) قاطنة بمحيط السوق.في نهج سيدي عمار، احتل باعة الأسماك وسط الطريق، ليحولونه صيفا أو شتاء إلى بركة مياه بسبب ما يتقاطر من صناديق الأسماك لتتقابل هذه القطرات مع المياه التي ترش بها الخضر، فتتسبب في خليط من الروائح الكريهة تنتشر في كل مكان، وتبقى برك المياه راكدة طيلة النهار.أحد أصحاب المحلات قال إنهم "صاروا هم أيضا مجبرين على احتلال الرصيف أو حتى الطريق لعدم فسح المجال للباعة المتجولين للانتصاب أمام محلاتهم"، وأضاف قائلا "نتسوغ محلات تجارية بأسعار باهضة وندفع الأداءات ونحترم القانون لنجد أن الدخول إلى محلاتنا اصبح مستحيلا بسبب الباعة الفوضويين فنضطر إلى أن نفعل مثلهم لنحافظ على موارد رزقنا"، واضاف "ما تراه من فوضى هو نتيجة التنافس غير الشريف والعناد والأغراض الشخصية بين الباعة ".تنشب بين الباعة أحيانا معارك ومشادات كلامية حول حدود أماكن الانتصاب، كما تنشب ملاسنات بين الباعة والمواطنين ليسمع خلالها المارة والمتسوقون كل أنواع الكلام البذيء، وتنتهي أحيانا في مركز الأمن بالمدينة، وقد تم حسب مصدر أمني إحالة عشرات القضايا إلى الجهات القضائية.امام هذا الوضع، تتخبط السلط المحلية، فمرة يقع غلق عدة أنهج أمام حركة السيارات لافساح المجال للباعة الفوضويين، ومرة يمنعون الانتصاب وتنظم حملات لازالته، أحيانا بكل محتوياته من خضر أو ملابس مستعملة، وإزاحة "التيندات" العشوائية التي تغطي مثلا كامل نهج مفتاح بن مبارك.مهمة البلدية أصبحت "تقتصر على رفع الفضلات ليلا، فبعد أن تهدأ الحركة يبدأ عملة النظافة في تنظيف الأنهج، وهي مهمة صعبة لأنها تتم يدويا وسط الكم الكبير من الفضلات المكدسة التي عجزت عن استيعابها حاويات الفضلات والهياكل الحديدية وحتى صناديق الشاحنات الصغيرة والألواح والثلاجات القديمة التي تحولت إلى محلات قارة وسط الطريق"، على حد تعبير أحد العملة.مصدر من بلدية أريانة، فضل عدم الكشف عن اسمه، تحدث عن أزمة وصفها بالـ"مركبة" بما أنه يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي ولا يمكن حلها من طرف واحد، وحسب قوله فإن الحل لا بد أن يكون في إطار مقاربة شاملة تشارك فيها كل الأطراف من سلط جهوية ومصالح أمنية واجتماعية وبلدية تراعي الحالات الاجتماعية وتحافظ على مصادر رزق عشرات الباعة الذين امتهنوا بيع الخضر والغلال منذ وقت طويلا ولا يمكن حرمانهم من مورد رزقهم.وأوضح ان سوق حي النور أو ما يعرف بـ"البطوار" الذي انتهت أشغال تهيئتها مؤخرا، من شانها ان تساهم في حل هذا المشكل لأنه سيتم تحويل الباعة إليها بعد أن تم رفع طاقة استيعابها وتوفير أماكن انتصاب لحوالي 90 بائعا.