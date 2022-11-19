كأس العالم 2022.. المنتخب الألماني يخوض حصة تدريبية استعدادا للمونديال

أجرى المنتخب الألماني لكرة القدم حصته التدريبية اليوم بملعب الشمال استعدادا لمواجهته الأولى ضد اليابان يوم /الأربعاء/ المقبل في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق غدا /الأحد/.

وشارك في تدريبات اليوم 22 لاعبا و3 حراس مرمى، وشهدت التدريبات غياب المهاجم نيكلاس فولكروج بسبب تعرضه لنزلة برد.. فيما التحق بتدريبات المنتخب كل من نجم الوسط توماس مولر، والمدافع أنطونيو روديغر.







وشارك فولكروج مهاجم فيردر بريمن للمرة الأولى مع المنتخب الألماني، في المباراة الودية أمام المنتخب العماني /الأربعاء/ الماضي، وسجل هدف الفوز (1 - صفر).. فيما انضم مولر وروديغر للمنتخب، بعدما غابا لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

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ويشارك المنتخب الألماني في المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.





وشارك فولكروج مهاجم فيردر بريمن للمرة الأولى مع المنتخب الألماني، في المباراة الودية أمام المنتخب العماني /الأربعاء/ الماضي، وسجل هدف الفوز (1 - صفر).. فيما انضم مولر وروديغر للمنتخب، بعدما غابا لعدة أسابيع بسبب الإصابة.ويشارك المنتخب الألماني في المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.