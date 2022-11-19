قابس: 12 مؤسسة مختصّة في مختلف مجالات الهندسة تشارك في المنتدى الثاني للمؤسسات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

ببادرة من طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، انتظم، اليوم السبت، بفضاء المدرسة، المنتدى الثاني للمؤسسات، الذي شهد مشاركة 12 مؤسسة من عديد ولايات الجمهورية مختصة في مجالات تكوين طلبة هذه المؤسسة الجامعية وتتصّل بالهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الاعلامية.

ويندرج هذا المنتدى في إطار الجهود التي تبذلها المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس لتيسير ادماج الطلبة في الحياة المهنية وتعزيز حظوظهم في الانتداب، واشتمل على فقرات متنوعة من بينها مائدة مستديرة حول التكنولوجيا الخضراء، وورشات عمل تناولت مواضيع عديدة من بينها الشراكة الاقتصادية.





ومكّن المنتدى الطلبة، الذين اقبلوا بكثافة على فعالياته، من التواصل بشكل مباشر مع المسؤولين عن المؤسسات المذكورة، والوقوف على ما توفّره لهم من فرص للتربّص وإعداد مشاريع التخرّج والانتداب.

وبيّن رئس جامعة قابس، كمال عبد الرحيم، في افتتاح هذا المنتدى، ان المدرسة الوطنية للمهندين بقابس ستشهد بناء قسم للبحث باعتمادات تبلغ 13.5 مليون دينار، وانجاز قسم للهندسة الميكانيكية بقيمة 1.5 مليون دينار، وتهيئة ملاعب رياضية لفائدة الطلبة بقيمة 600 الف دينار، فضلا عن الشروع في جانفي القادم في استغلال محضنة المؤسسات التي تم انجازها بهذه المدرسة.

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يذكر أنّ المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس قد تعززت في بداية هذه السنة الجامعية باحداث دكتوراه في تكنولوجيا الاعلامية والاتصالات.



ومكّن المنتدى الطلبة، الذين اقبلوا بكثافة على فعالياته، من التواصل بشكل مباشر مع المسؤولين عن المؤسسات المذكورة، والوقوف على ما توفّره لهم من فرص للتربّص وإعداد مشاريع التخرّج والانتداب.وبيّن رئس جامعة قابس، كمال عبد الرحيم، في افتتاح هذا المنتدى، ان المدرسة الوطنية للمهندين بقابس ستشهد بناء قسم للبحث باعتمادات تبلغ 13.5 مليون دينار، وانجاز قسم للهندسة الميكانيكية بقيمة 1.5 مليون دينار، وتهيئة ملاعب رياضية لفائدة الطلبة بقيمة 600 الف دينار، فضلا عن الشروع في جانفي القادم في استغلال محضنة المؤسسات التي تم انجازها بهذه المدرسة.يذكر أنّ المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس قد تعززت في بداية هذه السنة الجامعية باحداث دكتوراه في تكنولوجيا الاعلامية والاتصالات.