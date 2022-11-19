كأس العالم  2022: صربيا تنهي تحضيراتها بفوز على البحرين بخماسية

أنهت صربيا تحضيراتها لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر، بفوز كبير على مضيفتها البحرين بنتيجة 5-1 في مباراة ودية دولية اقيمت يوم الجمعة.

وبعدما أنهت الشوط الأول متعادلة بهدف لدوشان تاديتش (8) مقابل هدف لعبدالله يوسف هلال (15 من ركلة جزاء)، زج المدرب دراغان ستويكوفيتش في بداية الشوط الثاني بمهاجم يوفنتوس الإيطالي دوشان فلاهوفيتش الذي غاب عن المباريات الأخيرة لعملاق تورينو بسبب الإصابة.





وسرعان ما ترك مهاجم فيورنتينا الإيطالي السابق أثرا بتمريره كرة هدف التقدم لتاديتش في الدقيقة (50) الذي رد الجميل بعد ثوان مانحا فلاهوفيتش فرصة تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الصربي في الدقيقة (51).



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وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 87 حين أضاف فيليب دجوريتشيتش، بديل تاديتش، الهدف الرابع بكرة رأسية بتمريرة من فيليب ملادينوفيتش، قبل أن يلعب فلاهوفيتش دور الممرر مجدداً في الهدف الخامس الذي سجله لوكا يوفيتش في الدقيقة (89).

يذكر أن صربيا ستبدأ مشوارها في المونديال القطري الخميس بمواجهة من العيار الثقيل ضد البرازيل بطلة العالم خمس مرات، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم بجانبهما سويسرا والكاميرون.

ر-امين

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وسرعان ما ترك مهاجم فيورنتينا الإيطالي السابق أثرا بتمريره كرة هدف التقدم لتاديتش في الدقيقة (50) الذي رد الجميل بعد ثوان مانحا فلاهوفيتش فرصة تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الصربي في الدقيقة (51).وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 87 حين أضاف فيليب دجوريتشيتش، بديل تاديتش، الهدف الرابع بكرة رأسية بتمريرة من فيليب ملادينوفيتش، قبل أن يلعب فلاهوفيتش دور الممرر مجدداً في الهدف الخامس الذي سجله لوكا يوفيتش في الدقيقة (89).يذكر أن صربيا ستبدأ مشوارها في المونديال القطري الخميس بمواجهة من العيار الثقيل ضد البرازيل بطلة العالم خمس مرات، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم بجانبهما سويسرا والكاميرون.ر-امين