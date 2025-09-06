Babnet   Latest update 16:03 Tunis

الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي: التضخم في تونس يهدّد الادخار الوطني ويعمّق الفوارق الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68443767b5d1b9.66581044_ofklqjmieghpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 15:39 قراءة: 1 د, 33 ث
      
قدّم الخبير الاقتصادي المقيم في أستراليا العربي بن بوهالي تحليلاً نشره على صفحته بموقع فيسبوك، تناول فيه الوضع التضخمي في تونس وتداعياته على الاقتصاد والأسر، معتمداً على بيانات البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء.

تضخم مرتفع رغم تراجع أسعار الطاقة عالميًا


أوضح الخبير أن معدل التضخم في تونس بلغ 5.2% خلال أوت 2025، وهو مستوى اعتبره "مرتفعًا للغاية"، مبيّنًا أن المعدل الأمثل لتونس يجب أن يدور حول 2% فقط. ورغم انخفاض أسعار النفط والطاقة على المستوى العالمي، فإن التضخم في تونس مازال في مستويات عالية.


وأشار إلى أن التضخم النقدي الحقيقي يتجاوز 8.6% سنويًا، نتيجة نمو الكتلة النقدية (M3) بنسبة 11.8% مقابل نمو اقتصادي لا يتجاوز 3.2%.

تراجع دخل الأسر والمدخرات

بيّن بن بوهالي أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد أو للأسرة الواحدة تراجع خلال السنوات الخمس الأخيرة من 4150 دولارًا إلى 3990 دولارًا، بسبب التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.

كما أثّر التضخم بشكل مباشر على الادخار الوطني للأسر، إذ تراجع من 7.9% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لجأت العائلات إلى استهلاك مدخراتها لتغطية أسعار السلع المرتفعة.

آثار خطيرة على الفئات الضعيفة

اعتبر الخبير أن التضخم المرتفع يُدمّر الادخار الوطني ويُصعّب التخطيط الاقتصادي، كما أنه يُعمّق التفاوت الاجتماعي. وأكد أن الأسر محدودة الدخل تُنفق معظم مواردها على الضروريات مثل الغذاء والإيجار وفواتير الخدمات، مما يُبقيها تحت خط الفقر.

الأسباب والحلول الممكنة

أرجع بن بوهالي التضخم أساسًا إلى عوامل داخلية مرتبطة بالوضع المالي للدولة، خصوصًا مع اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الأجور والدعم، حيث قدّر حجم الاقتراض من البنك المركزي والنظام البنكي المحلي بـ 14 مليار دينار.

وأضاف أن هذه السياسة ضاعفت المعروض النقدي وأبقت التضخم مرتفعًا لفترة أطول.

ضرورة استمرار السياسة النقدية المشددة

أكد الخبير أنه لم يعد أمام البنك المركزي سوى الإبقاء على سعر الفائدة في حدود 7.5% لفترة أطول خلال السنة المقبلة، حتى يتمكّن من كبح التضخم وحماية الدينار التونسي وتفادي انزلاق الاقتصاد نحو الركود.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314410


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:42
15:54
12:25
05:54
04:25
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
36°-25
37°-28
40°-28
29°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    