الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي: التضخم في تونس يهدّد الادخار الوطني ويعمّق الفوارق الاجتماعية

تراجع دخل الأسر والمدخرات



آثار خطيرة على الفئات الضعيفة



الأسباب والحلول الممكنة



ضرورة استمرار السياسة النقدية المشددة



أوضح الخبير أن معدل التضخم في تونس بلغ، وهو مستوى اعتبره "مرتفعًا للغاية"، مبيّنًا أن المعدل الأمثل لتونس يجب أن يدور حول 2% فقط. ورغم انخفاض أسعار النفط والطاقة على المستوى العالمي، فإن التضخم في تونس مازال في مستويات عالية.وأشار إلى أنيتجاوز 8.6% سنويًا، نتيجة نمو الكتلة النقدية (M3) بنسبة 11.8% مقابل نمو اقتصادي لا يتجاوز 3.2%.بيّن بن بوهالي أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد أو للأسرة الواحدة تراجع خلال السنوات الخمس الأخيرة من، بسبب التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.كما أثّر التضخم بشكل مباشر على الادخار الوطني للأسر، إذ تراجع من، حيث لجأت العائلات إلى استهلاك مدخراتها لتغطية أسعار السلع المرتفعة.اعتبر الخبير أن التضخم المرتفع يُدمّر الادخار الوطني ويُصعّب التخطيط الاقتصادي، كما أنه يُعمّق التفاوت الاجتماعي. وأكد أن الأسر محدودة الدخل تُنفق معظم مواردها على الضروريات مثل الغذاء والإيجار وفواتير الخدمات، مما يُبقيها تحت خط الفقر.أرجع بن بوهالي التضخم أساسًا إلىمرتبطة بالوضع المالي للدولة، خصوصًا مع اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الأجور والدعم، حيث قدّر حجم الاقتراض من البنك المركزي والنظام البنكي المحلي بـوأضاف أن هذه السياسة ضاعفت المعروض النقدي وأبقت التضخم مرتفعًا لفترة أطول.أكد الخبير أنه لم يعد أمام البنك المركزي سوى الإبقاء على سعر الفائدة في حدودلفترة أطول خلال السنة المقبلة، حتى يتمكّن من كبح التضخم وحماية الدينار التونسي وتفادي انزلاق الاقتصاد نحو الركود.