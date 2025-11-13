Babnet   Latest update 18:32 Tunis

أنيس الجزيري: صادرات تونس نحو إفريقيا جنوب الصحراء تظل ضعيفة رغم تضاعف قيمتها ثلاث مرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5efa1bd9a27154.35458801_hiemgqoplfnkj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 17:10
      
شدد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، على أن القارة الإفريقية تمثل سوقا مستقبلية حاسمة وان حضور تونس فيها يعتبر"طيبا" حيث تضاعفت قيمة صادرات البلاد نحو إفريقيا جنوب الصحراء ثلاث مرات خلال العشر سنوات الفارطة لتمر من 500 مليون دينار إلى 1،5 مليار دينار
 
واعتبر الجزيري، في حوار اجراه بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/، ان هذا الرقم رغم تطوره يظل ضعيفا جدا، فمن إجمالي صادرات تونس البالغة قيمتها 65 مليار دينار، تقدر الصادرات نحو أفريقيا جنوب الصحراء بــ 1،5 مليار دينار فقط، أي ما يعادل 3 بالمائة تقريبا.

 و أكد "أن تونس قادرة على تحسين صادراتها نحو افريقيا بشكل كبير وان المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الدولة والقطاع الخاص لتبني رؤية واضحة واستراتيجية على أعلى مستوى لرفع نصيب الصادرات الأفريقية بصفة إجمالية من 10 المائة إلى 20 و حتى 30 بالمائة.

 
  وشهد الإقتصاد الإفريقي نموا غير مسبوق، ما يجعله الوجهة الرئيسية للعديد من الدول العظمى والصاعدة حيث يبلغ الدخل القومي الخام لأفريقيا نحو 3،5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات ليصل إلى 10 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة، ما يؤكد على قوة ومركزية هذا النمو الإفريقي في العالم، وفق ما أكده رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.


