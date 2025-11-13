Babnet   Latest update 20:04 Tunis

وزير الإقتصاد ورئيسة المجمع التونسي لصناعة مكونات الطائرات يتباحثان آفاق القطاع في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916166d10a541.89969030_kjfolngqeimhp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 18:32 قراءة: 1 د, 2 ث
      
كانت الآفاق المتاحة لتعزيز الشراكة و الإستثمار في مجال صناعة مكونات الطائرات في تونس، ابرز محاور اللقاء الذي جمع يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ب Stefania Sonia Dallali رئيسة المجمع التونسي لصناعة مكونات الطائرات ( GITAS) والسيد Frédéric Parisot المدير العام للمجمع الفرنسي (GIFAS) الذي يزور تونس للمشاركة في أشغال الجلسة العامة للمجمع التونسي.

وأكد الوزير بالمناسبة على الأهمية التي يحظى بها قطاع صناعة مكونات الطائرات كقطاع إستراتيجي في النسيج الصناعي الوطني ، مبرزا الحرص على توفير أفضل الظروف له لمزيد التطور والتوسع ولتعزيز قدراته التنافسية خاصة على مستوى التكوين التخصصي وكذلك اللوجستي.



واعرب سمير عبد الحفيظ عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار وبالتنسيق مع الوزارات والهياكل العمومية ذات العلاقة لتوفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لمزيد تعزيز الاستثمارات في هذا المجال الواعد لاسيما الإستثمارات الفرنسية ، منوها في هذا الإطار بالشراكة البناءة والتعاون القائم بين المجمعين.

من جانبهما ، اعربت Stefania Sonia Dallali والسيد Frédéric Parisot عن ارتياحهما لما يشهده قطاع صناعة مكونات الطائرات من تطور ما يجعل من تونس اليوم مركزا اقليميا مهما في هذا المجال، مؤكدين على اهمية العمل التشاركي بين كافة الأطراف المتدخلة لوضع خطط عمل تساعد القطاع على الحفاظ على قدراته التنافسية خاصة على مستوى التكوين وإعداد الكفاءات والمهارات اللازمة ومزيد تطوير سلاسل القيمة لهذا القطاع الواعد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318422


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:51
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-15
28°-17
30°-18
23°-17
  • Avoirs en devises
    25006,6

  • (13/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40833 DT        1$ =2,94687 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/11)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*