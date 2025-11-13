وزير الإقتصاد ورئيسة المجمع التونسي لصناعة مكونات الطائرات يتباحثان آفاق القطاع في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916166d10a541.89969030_kjfolngqeimhp.jpg width=100 align=left border=0>

كانت الآفاق المتاحة لتعزيز الشراكة و الإستثمار في مجال صناعة مكونات الطائرات في تونس، ابرز محاور اللقاء الذي جمع يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ب Stefania Sonia Dallali رئيسة المجمع التونسي لصناعة مكونات الطائرات ( GITAS) والسيد Frédéric Parisot المدير العام للمجمع الفرنسي (GIFAS) الذي يزور تونس للمشاركة في أشغال الجلسة العامة للمجمع التونسي.



وأكد الوزير بالمناسبة على الأهمية التي يحظى بها قطاع صناعة مكونات الطائرات كقطاع إستراتيجي في النسيج الصناعي الوطني ، مبرزا الحرص على توفير أفضل الظروف له لمزيد التطور والتوسع ولتعزيز قدراته التنافسية خاصة على مستوى التكوين التخصصي وكذلك اللوجستي.









واعرب سمير عبد الحفيظ عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار وبالتنسيق مع الوزارات والهياكل العمومية ذات العلاقة لتوفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لمزيد تعزيز الاستثمارات في هذا المجال الواعد لاسيما الإستثمارات الفرنسية ، منوها في هذا الإطار بالشراكة البناءة والتعاون القائم بين المجمعين.



من جانبهما ، اعربت Stefania Sonia Dallali والسيد Frédéric Parisot عن ارتياحهما لما يشهده قطاع صناعة مكونات الطائرات من تطور ما يجعل من تونس اليوم مركزا اقليميا مهما في هذا المجال، مؤكدين على اهمية العمل التشاركي بين كافة الأطراف المتدخلة لوضع خطط عمل تساعد القطاع على الحفاظ على قدراته التنافسية خاصة على مستوى التكوين وإعداد الكفاءات والمهارات اللازمة ومزيد تطوير سلاسل القيمة لهذا القطاع الواعد.