ميزانية مهمة البيئة لسنة 2026 في حدود 500 مليون دينار

Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 20:04
      
تُقدّر ميزانية مهمّة البيئة لسنة 2026 بنحو 500 مليون دينار، وفق مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، مقابل 465 مليون دينار خلال سنة 2025.

وتبلغ اعتمادات التأجير، ضمن مشروع الميزانية، 34 مليون دينار تعهّدًا ودفعًا، مقابل 37 مليون دينار سنة 2025، أي بتراجع بنسبة 8 بالمائة، وذلك نتيجة توظيف فواضل اعتمادات متأتية من السنوات السابقة. وتمت برمجة 59 انتدابًا جديدًا مقسّمة إلى 47 انتدابًا في إطار برنامج البيئة والتنمية المستديمة، و12 انتدابًا في إطار برنامج القيادة والمساندة، من بينها 18 خطة لفائدة الدكاترة الباحثين.



وتم تحديد نفقات التسيير لسنة 2026 بنحو 5,72 ملايين دينار، مقابل 6,34 ملايين دينار سنة 2025.

أما الاعتمادات المخصصة للتدخلات ضمن مهمة البيئة، فقد بلغت 449 مليون دينار تعهدًا ودفعًا، مقابل 411 مليون دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 9 بالمائة. وتُفسَّر هذه الزيادة، وفق وثيقة مشروع الميزانية، بارتفاع حجم التدخلات الموكولة إلى الديوان الوطني للتطهير، خصوصًا بعد إدراج المشاريع المقترحة من المجالس المحلية.

كما تم ضبط نفقات الاستثمار لسنة 2026 في حدود 7,01 ملايين دينار تعهّدًا، و10,24 ملايين دينار دفعًا، مقابل 7,07 ملايين دينار تعهّدًا و10,3 ملايين دينار دفعًا سنة 2025.

وتنقسم مهمة البيئة إلى برنامجين رئيسيين:

* برنامج البيئة والتنمية المستديمة: يُجسّد السياسة العمومية للدولة في مجال حماية البيئة ومقاومة التلوث، والحد من تدهور التنوع البيولوجي، والتأقلم مع التغيرات المناخية.
* برنامج القيادة والمساندة: يُوفّر الدعم اللوجستي والتقني لفائدة البرنامج الأول لتحقيق الأهداف والنتائج المنشودة.

وتضم المهمة كذلك برنامجين فرعيين و6 أهداف و15 مؤشرًا و13 نشاطًا، يُسهم في تنفيذها خمسة فاعلين عموميين.


