تونس تتمكن من جباية 8ر22 مليار دينار على شكل مداخيل مباشرة وغير مباشرة مع موفى اوت 2022

تمكنت تونس مع موفى اوت 2022، من جباية مبلغ 8ر22 مليار دينار على شكل مداخيل جبائية مباشرة وغير مباشرة وما قدره 2ر1 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية في ظل توقع بلوغ الضغط الجبائي الجملي نسبة 4ر25 بالمائة في قانون المالية 2022.





..



.

.. ...

ووردت هذه البيانات في اطار وثيقة وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى اوت 2022، التي اشارت الى ان الضغط الجبائي المتوقع في قانون المالية لسنة 2022 دون احتساب النفط، سيكون في حدود 6ر24 بالمائة.وتصدر الأداء على الدخل قائمة الأداءات المباشرة البالغ حجمها 9ر8 مليار دينار بمبلغ ناهز 8ر6 مليار دينار وحققت الاداءات على المرتبات والاجور 7ر4 مليار دينار والضريبة على الشركات الملياري دينار.وحصلت وزارة المالية من الاداءات على نشاط الشركات البترولية زهاء 472ر0 مليار دينار ومن الأداء المفروض على الشركات غير البترولية زهاء 5ر1 مليار دينار.وشكل الاداء على القيمة المضافة في اطار الاداءات غير المباشرة، البالغ قيمتها 9ر13 مليار دينار، أهم مصدر للجباية ، مع موفي اوت 2022، من خلال توفير زهاء 6ر6 مليار دينار تليها معاليم الاستهلاك بنحو 3ر2 مليار دينار والمعاليم الديوانية بنحو 17ر1 مليار ديناروقدرت وزارة المالية مساهمة النظام الداخلي بنحو 6ر16 مليار دينار والنظام الديواني بنحو 1ر6 مليار دينار على شكل مداخيل جبائية لفائدة ميزانية الدولة مع موفى اوت 2022 .وتشكلت المداخيل غير الجبائية التي تم تحصيلها الى موفى اوت 2022، أساسا من 322ر0 مليار دينار على شكل أداء على عبور الغاز الجزائري و 496ر0 مليار دينار على شكل عائدات المساهمات الى جانب هبات تقارب 936ر0 مليار دينار الى جانب موارد اخرى.