مجلس الاعمال التونسي الافريقي يوقع اتفاق شراكة مع جمعية تظاهرة "اسبوع الاعمال الايطالي الافريقي"

وقع مجلس الاعمال التونسي الافريقي، الأربعاء بروما، اتفاقية شراكة مع الجمعية الايطالية المنظمة لتظاهرة اسبوع الاعمال الايطالي الافريقي "ايطالين افريكان بزنس ويك"، المختصة في دعم التعاون بين إيطاليا وافريقيا، وفق ما اعلن عنه المجلس في بلاغ له





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وتاتي هذه الاتفاقية على هامش مشاركة مجلس الاعمال التونسي الافريقي في اشغال الدورة السادسة اسبوع الاعمال الايطالي الافريقي بروما، ايطاليا، وفي سياق سعيه لتدويل نشاطه وتنويع مجالات عمله الى جانب دعم انفتاحه على الوسط الجمعياتي والاقتصادي.واتفق الطرفان بمقتضى اتفاق الشراكة على العمل سويا لتطوير التعاون الثلاثي ايطاليا – تونس – افريقيا علاوة على استكشاف مجالات تعاون جديدة في مختلف الميادين ومنها التجديد والانتقال الطاقي والانتقال البيئي والتنمية المستدامة والتكوين والرقمنة.وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري ورئيس الجمعية الايطالية المذكورة، كليوفاس ادريان ديوما.وانطلق تنظيم منتدى "اسبوع الاعمال الايطالي الافريقي، بعد انعقاد الندوة الوزارية الأولى إيطاليا - افريقيا في 18 ماي 2016. وبات بمثابة الية لقاء قارة تتوجه الى ضفتي المتوسط، اي افريقيا وإيطاليا، بهدف تشريك اكبر عدد ممكن من أصحاب المشاريع والبنوك والمستثمرين والخبراء في الأسواق المالية وممثلي الهياكل المالية الدولية والسلط الرسمية (وزارات) الافريقية والإيطالية.وتسعى جمعية تظاهرة " أسبوع الاعمال الإيطالي الافريقي"، خاصة الى تعزيز دورها كأداة ناجعة تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري الإيطالي الافريقي وإرساء مشاريع اعمال من الجيل الرابع بين الطرفين.كما تتطلع الى النهوض بالتعاون المربح والدائم ودعم منصة لقاء ذات قيمة مضافة اقتصادية عالية كفيلة بدفع الحوار الدائم بين أصحاب القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين الايطاليين والافارقة وتيسير إقامة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص وتشجيع التعاون بين مراكز التكوين لدى الجانبين وتسهيل نقل المعارف من إيطاليا الى افريقيا وبناء منصة تربط بين أصحاب المبادرات والمهنيين من الجاليات الافريقية وعالم الاقتصاد عبر العالم.