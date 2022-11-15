توزر: حفر بئر جديدة لتدعيم مياه الشرب بتمغزة وتنفيذ عدّة تدخلات للتقليص من تواتر انقطاع المياه في مناطق مختلفة


Publié le Mardi 15 Novembre 2022 - 23:16 قراءة: 1 د, 14 ث
      
انتهت أشغال حفر بئر جديدة (تمغزة 2) مخصّصة لدعم مياه الشرب في مدينة تمغزة من ولاية توزر بتكلفة قدرت بحوالي 750 ألف دينار وبدرجة ملوحة قدرها 1,3 غ/ل، وذلك في انتظار كهربتها وربطها مع الشبكة لتكون جاهزة للاستغلال خلال شهر ماي من سنة 2023، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي.


وينتفع قرابة 1500 مشترك بهذا المشروع الذي سيساهم في التقليل من مشاكل انقطاع التزود بمياه الشرب في مدينة تمغزة التي عانت السنوات الماضية من نقص في الموارد المائية، ويأتي بعد تنفيذ عدة تدخلات ومشاريع ساهمت في التقليل من الانقطاعات وتحسين التزويد في كل من دقاش، وحامة الجريد، ومناطق الشبيكة، والظافرية، وفم الخنقة، وسندس، من معتمدية تمغزة.
وبيّن رئيس إقليم الشركة بأن إشكاليات نقص التزويد في هذه المناطق حلّت بنسبة تقارب 99 بالمائة بعد ربط واستغلال بئر جديدة (دقاش 6) وتفادي هذا النقص حيث لم يتم خلال صائفة 2022 تسجيل انقطاع في مياه الشرب بها باستثناء بعض الاعطاب التي يتم التدخّل لإصلاحها في الابّان.
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ولفت الى أن مشاريع تعزيز مياه الشرب تشهد حاليا حفر بئر ثانية في مدينة دقاش (دقاش 7)، ستكون مخصصة للربط بمحطة تحسين نوعية مياه الشرب والتي سيقع إنجازها لاحقا من أجل خفض نسبة ملوحة مياه الشرب الى أقل من 1,5 غ/ل بينما تتزود مدينة دقاش والمناطق المجاورة حاليا بنسبة ملوحة تناهز 2 غ/ل، وفق تأكيده.
وفي هذا الإطار، يتم حاليا اعداد طلب العروض لمحطة التحلية التي ستكون مخصّصة لتزويد معتمديتي دقاش وحامة الجريد، والمركب الريفي الشبيكة، والظافرية، وفم الخنقة وسندس من معتمدية تمغزة.

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