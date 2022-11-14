أسفرت نتائج المسابقة النهائية للبطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الثانية والتي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بمدينة رادس عن النتائج التالية:

الفئة العمرية الأولى: 06-07-08 سنوات.



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- آمنة صفر: ولاية المهدية- نور غزواني: ولاية سوسة- إدريس فتيتي: ولاية القيروان- زيد حفصاوى: ولاية سيدي بوزيد- لجين خليل: ولاية توزرالفئة العمرية الثانية: 09-10-11-12 سنة.- لميس الغيلوفي: ولاية قبلى- يقين ساعي: ولاية قفصة- محمد أيوب جديدي: ولاية القيروان- يقين الهاني: ولاية القصرين- مرام بن منصور: ولاية أريانةالفئة العمرية الثالثة: 13-15 سنة.- خليل الغربي: ولاية نابل- قدس الوسلاتي: ولاية بنزرت- ميرة شيخ روحو: ولاية أريانة- رنا ذياب: ولاية المهدية- أنس قتات: ولاية مدنينالفئة العمرية الرابعة: 16-22 سنة.- ألاء قتات: ولاية مدنين- تسنيم إمنصر: ولاية قابس- ندى نصير: ولاية مهدية- درة الزريبي: ولاية أريانة- ميس الريم بن محمد: ولاية زغوانالفئة العمرية الخامسة: 23-39 سنة.- هالة المنيف: ولاية صفاقس- آية عاشور: ولاية أريانة- إيناس اللواتي: ولاية توزر- إيهاب أحمد: ولاية المنستير- فدوي الحريزي: ولاية القصرينالفئة العمرية السادسة: 40 فما فوق.- آسيا بوسنينة: ولاية منوبة- رشيد عياشي: ولاية القيروان- الهادي بودالى: ولاية زغوان- مفيدة السديري: ولاية جندوبة- هدي الخرشاني: ولاية تطاوينوشارك يوم امس الاحد 1440 متسابقا من مختلف جهات الجمهورية في الدور النهائي للبطولة الوطنية للمطالعة منهم 420 سجينا من مختلف الوحدات السجنية و20 مشاركا من المسنين المقيمين بدور رعاية المسنين و 36 مشاركا من حاملي اعاقات مختلفةوكانت المسابقة الوطنية انطلقت في مراحلها الاولى منذ 10 اشهر على مستوى محلي من خلال شبكة المكتبات العمومية وصولا الى المستوى الجهوي في جميع الولايات و اختتمت يوم امس الاحد في الدور النهائي للمسابقة الذي احتضنته مدينة رادس حيث تم الاشتغال وفق احصائيات جهة الاشراف على مليون و140 الف كتاب و توزيع 140 ألف دفتر على رواد المطالعة بفضاءات المكتبات العمومية.بسط