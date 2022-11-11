مكافحة الإرهاب والجرائم السبرانية والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر أهم محاور لقاء وزير الداخلية بوفد دبلوماسي أوروبي

مثلت مسائل مكافحة الإرهاب والجرائم السبرانية والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، أهم المحاور التي تم الطرق إليها، أثناء لقاء وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس تونس، ماركوس كورنارو، والوفد المرافق لهما.







وكان اللقاء، وفق بلاغ وزارة الداخلية، "فرصة لتأكيد متانة العلاقات التونسية الأوروبية، خاصة منذ سنة 2012، حيث تمّ الارتقاء بها إلى مرتبة الشريك المميز".



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وشدد الطرفان التونسي والأوروبي، وفق المصدر ذاته، على "مواصلة دعم مجهودات الدولة التونسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك للتصدي لجميع مظاهر الجريمة"، مؤكدين "ضرورة معاضدة الجهود الوطنية المبذولة لإيجاد الحلول الكفيلة بالتقليص من ظاهرة الهجرة غير النظامية، في إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، وفي كنف التوافق والتعاون البنّاء".



وكان اللقاء، وفق بلاغ وزارة الداخلية، "فرصة لتأكيد متانة العلاقات التونسية الأوروبية، خاصة منذ سنة 2012، حيث تمّ الارتقاء بها إلى مرتبة الشريك المميز".وشدد الطرفان التونسي والأوروبي، وفق المصدر ذاته، على "مواصلة دعم مجهودات الدولة التونسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك للتصدي لجميع مظاهر الجريمة"، مؤكدين "ضرورة معاضدة الجهود الوطنية المبذولة لإيجاد الحلول الكفيلة بالتقليص من ظاهرة الهجرة غير النظامية، في إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، وفي كنف التوافق والتعاون البنّاء".