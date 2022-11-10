التوقيع غدا الجمعة على اتفاقية استضافة كوت ديفوار لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 21:34قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن رئيسها باتريس موتسيبي سيحل بأبيدجان غدا الجمعة لحضور توقيع اتفاقية استضافة كوت ديفوار لنهائيات كأس إفريقيا للامم 2023 المؤجلة الى 2024.


وقالت الكاف في بيان على موقعها الرسمي "سيقام حفل توقيع استضافة كوت ديفوار لكاس إفريقيا للامم-2023 مساء غد بحضور رئيس الكاف ونوابه ومسؤولي كرة القدم" مشيرة إلى أن "موتسيبي سوف يحضر أيضا مباريات بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم".

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ونقل البيان من جهة أخرى عن موتسيبي، تأكيده أن كرة القدم كانت على مر السنين "أداة مهمة" لجمع وتوحيد الناس من مختلف الأعراق واللغات مشيرا في هذا الصدد إلى أن كأس العالم 2022 الذي ستحتضنه قطر تعد "حدثا رياضيا عالميا مهما يجمع الناس من مختلف البلدان والقارات من أجل تطوير كرة القدم والاحتفاء بها في جميع أنحاء العالم والنهوض بالإنسانية".

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