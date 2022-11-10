كأس العالم 2022 : المدرب ساوثغايت يعلن عن قائمة منتخب إنقلترا المعنية بالمونديال

أعلن مدرب المنتخب الإنقليزي غاريث ساوثغايت عن قائمة الفريق المشاركة في نهائيات كأس العالم-2022 بقطر, والمكونة من 26 لاعبا.





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وضمت التشكيلة كافة اللاعبين المتوقع استدعاؤهم في وقت ورد فيه اسم ظهير مانشستر سيتي كايل وولكر, رغم عدم تعافيه بعد من الإصابة.وعاد إلى المنتخب الإنقليزي, مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد, فيما غاب زميله في مانشستر يونايتد غادون سانشو, ومهاجم روما تامي أبراهام, الذي فضل عليه المدرب, مهاجم نيوكاسل يونايتد كالوم ويلسون.وتواجد اسم مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير في القائمة, رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريقه في البطولة الإنقليزية الممتازة, فيما يغيب للإصابة كل من بن تشيلويل وريس جيمس.- حراسة المرمى : جوردان بيكفورد, نيكولا بوب, أرون رامسدايل.- الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد, كونور كودي, إريك داير, هاري ماغواير, لوك شاو, جون ستونز, كيران تريبييه, كايل وولكر, بن وايت.- الوسط : جود بيلينغهام, جوردان هندرسون, كونور غالاغر, مايسون مونت, كالفن فيليبس, ديكلان ريس.- الهجوم : هاري كاين, جاك غريليش, فيل فودن, جيمس ماديسون, ماركوس راشفورد, بوكايو ساكا, رحيم سترلينغ, كالوم ويلسون.