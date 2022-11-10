راشد الغنوشي يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 في قضية أنستالينغو

يمثل اليوم الخميس راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي الذي بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو والتي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي .





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وقبيل انطلاق جلسة استنطاق الغنوشي شهد بهو المحكمة حالة من الفوضى واشتباكات بالايدي وتبادل للعنف اللفظي بين عدد من محامي الغنوشي وعدد اخر من الحاضرين .يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 كانت أذنت يوم 20 جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو" .وتعود القضية إلى شهر أكتوبر 2021، حين تمّ إيقاف موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة "، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم راشد الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.