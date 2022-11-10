راشد الغنوشي يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 في قضية أنستالينغو


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 12:47قراءة: 0 د, 50 ث
      
يمثل اليوم الخميس راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي الذي بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو والتي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي .


وقبيل انطلاق جلسة استنطاق الغنوشي شهد بهو المحكمة حالة من الفوضى واشتباكات بالايدي وتبادل للعنف اللفظي بين عدد من محامي الغنوشي وعدد اخر من الحاضرين .

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يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 كانت أذنت يوم 20 جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو" .

وتعود القضية إلى شهر أكتوبر 2021، حين تمّ إيقاف موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة "، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎
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وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم راشد الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.




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