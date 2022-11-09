بطولة العالم للبيزبول5 بالمكسيك - بداية قوية للمنتخب التونسي


Publié le Mercredi 09 Novembre 2022 - 09:18قراءة: 0 د, 31 ث
      
حقق المنتخب التونسي للبيزبول فوزين هامين في افتتاح بطولة العالم للبيزبول 5 بالمكسيك ودخل بقوة في المسابقة التي تتواصل من 7 الى 13 نوفمبر الجاري.


وتفوق المنتخب الوطني في مباراته الاولى على منتخب كينيا 2-1 قبل ان يتفوق على منتخب كوريا الجنوبية 2-صفر
ويواصل المنتخب التونسي اليوم مقابلاته ضمن بطولة العالم للبيزيول5 في المكسيك ضمن مباريات المجموعة الثانية حيث يلاقي منتخب التايوان ثم المنتخب الفرنسي
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ويذكر ان المنتخب الوطني للبيزبول يمثله في بطولة العالم بالمكسيك كل من سرور ميساوي ووئام طرابلسي وملكة الجلاجلة وعائشة سعيدانة وحلمي بن ومومن وعزيز شتيوي وبليغ محمدوي ومروان الصيود. ويدربه يحي قارة


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