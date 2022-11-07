سليانة: تسجيل طعن واحد في قائمة الترشّحات الأولية للانتخابات التشريعية القادمة


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 14:40قراءة: 0 د, 31 ث
      
أفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة منيرة البيار بأن الهيئة الفرعية سجّلت طعنا واحد بخصوص الترشّحات الأولية للانتخابات التشريعية القادمة، وذلك عن دائرة العروسة قعفور بوعرادة الكريب وسيدي بورويس، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية بالكاف قد رفضت اليوم هذا الطعن.


وأشارت البيار، في تصريح لـ"وات"، إلى تسجيل قبول أولي لـ25 ملف ترشّح، ورفض 5 ملفات أخرى لعدم إستيفائها الوثائق المطلوبة والتزكيات اللازمة، وفق تأكيدها.

..

.

يذكر العدد الجملي للمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بولاية سليانة يتوزع إلى 7 مترشحين بالدائرة الانتخابية سليانة الشمالية والجنوبية وبرقو، و12 مترشحا بالدائرة الانتخابية الروحية مكثر كسرى، و6 آخرين بالدائرة الانتخابية العروسة قعفور بوعرادة الكريب وسيدي بورويس، وفق ذات المصدر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256199



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 07 نوفمبر 2022 | 12 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:18 14:56 12:10 06:49 05:21
Babnet
23°
Babnet23°Babnet% 38:الرطــوبة
تونــسBabnet15°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1527°-1626°-1825°-1824°-18
  • Avoirs en devises
    22670,9

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26750 DT        1$ =3,31770 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1455,5 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   