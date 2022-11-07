سليانة: تسجيل طعن واحد في قائمة الترشّحات الأولية للانتخابات التشريعية القادمة

أفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة منيرة البيار بأن الهيئة الفرعية سجّلت طعنا واحد بخصوص الترشّحات الأولية للانتخابات التشريعية القادمة، وذلك عن دائرة العروسة قعفور بوعرادة الكريب وسيدي بورويس، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية بالكاف قد رفضت اليوم هذا الطعن.







وأشارت البيار، في تصريح لـ"وات"، إلى تسجيل قبول أولي لـ25 ملف ترشّح، ورفض 5 ملفات أخرى لعدم إستيفائها الوثائق المطلوبة والتزكيات اللازمة، وفق تأكيدها.



..



.

يذكر العدد الجملي للمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بولاية سليانة يتوزع إلى 7 مترشحين بالدائرة الانتخابية سليانة الشمالية والجنوبية وبرقو، و12 مترشحا بالدائرة الانتخابية الروحية مكثر كسرى، و6 آخرين بالدائرة الانتخابية العروسة قعفور بوعرادة الكريب وسيدي بورويس، وفق ذات المصدر.



وأشارت البيار، في تصريح لـ"وات"، إلى تسجيل قبول أولي لـ25 ملف ترشّح، ورفض 5 ملفات أخرى لعدم إستيفائها الوثائق المطلوبة والتزكيات اللازمة، وفق تأكيدها.يذكر العدد الجملي للمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بولاية سليانة يتوزع إلى 7 مترشحين بالدائرة الانتخابية سليانة الشمالية والجنوبية وبرقو، و12 مترشحا بالدائرة الانتخابية الروحية مكثر كسرى، و6 آخرين بالدائرة الانتخابية العروسة قعفور بوعرادة الكريب وسيدي بورويس، وفق ذات المصدر.