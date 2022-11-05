هذا ما قرره القضاء فيما عرف بملف اسمنت قرطاج

نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 27 المتعلقة بالفساد المالي بشركة اسمنت قرطاج، وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة ،وحضر من ينوب عن الشركة التونسية للبنك بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك، تبين ان بن علي توفي وتم إضافة مضمون وفاته، في حين احيل بلحسن الطرابلسي بحالة فرار ،كما حضر حاتم خربوش وتبين للمحكمة انه سبق استنطاقه وحضر من ينوب عنه في حين لم يحضر نورالدين فرشيو ولم يتم جلب ،الأزهر سطا من السجن كما لم يحضر جلال الدين بن رمضان ولا محاميه وتعذر استنطاقه كما لم يحضر منصف بكار.

وقد تم تأخير الجلسة لتاريخ 30 جانفي 2023 لحضور المنسوب لهم الانتهاك.









