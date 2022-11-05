هذا ما قرره القضاء فيما عرف بملف اسمنت قرطاج


Publié le Samedi 05 Novembre 2022 - 11:02 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية عدد 27 المتعلقة بالفساد المالي بشركة اسمنت قرطاج، وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة ،وحضر من ينوب عن الشركة التونسية للبنك بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك، تبين ان بن علي توفي وتم إضافة مضمون وفاته، في حين احيل بلحسن الطرابلسي بحالة فرار ،كما حضر حاتم خربوش وتبين للمحكمة انه سبق استنطاقه وحضر من ينوب عنه في حين لم يحضر نورالدين فرشيو ولم يتم جلب ،الأزهر سطا من السجن كما لم يحضر جلال الدين بن رمضان ولا محاميه وتعذر استنطاقه كما لم يحضر منصف بكار.
وقد تم تأخير الجلسة لتاريخ 30 جانفي 2023 لحضور المنسوب لهم الانتهاك.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256091



En continu...

Toutes les news...
السبت 05 نوفمبر 2022 | 10 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:58 12:10 06:47 05:19
Babnet
14°
 Babnet19° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1422°-1723°-1626°-1626°-18
  • Avoirs en devises
    22670,9

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26750 DT        1$ =3,31770 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1455,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   