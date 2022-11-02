الرابطة الأولى - الجولة الخامسة - النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى التي جرت اليوم الأربعاء .





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المجموعة الأولى:في ملعب الشابة البلدي:الهلال الرياضي الشابي - الأمل الرياضي بحمام سوسة صفر - 1في ملعب حمام سوسةالنجم الرياضي الساحلي - الملعب التونسي 2-2في ملعب 15 أكتوبر ببنزرتالنادي الرياضي البنزرتي - الترجي الرياضي التونسي 0-11-النجم الساحلي 7 3 2 1 0 9 32-الترجي الرياضي 6 2 2 0 0 3 13--الملعب التونسي 5 3 1 2 0 5 3-اتحاد تطاوين 5 4 1 2 1 3 35-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 96-هلال الشابة 4 5 1 1 3 5 57-النادي البنزرتي 2 4 0 2 2 3 78-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0غدا الخميس 3 نوفمبرفي ملعب المتلوي البلديالنجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س)الحكم: نصر الله الجواديفي ملعب باجة المعشبالأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س)الحكم: الصادق السالمييذكر أنّ الجولة منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.