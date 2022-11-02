الرابطة الأولى - الجولة الخامسة - النتائج والترتيب -


Publié le Mercredi 02 Novembre 2022 - 17:02 قراءة: 1 د, 1 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى التي جرت اليوم الأربعاء .


المجموعة الأولى:
في ملعب الشابة البلدي:
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الهلال الرياضي الشابي - الأمل الرياضي بحمام سوسة صفر - 1

في ملعب حمام سوسة
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النجم الرياضي الساحلي - الملعب التونسي 2-2

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - الترجي الرياضي التونسي 0-1

 
 الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 7 3 2 1 0 9 3
2-الترجي الرياضي 6 2 2 0 0 3 1
3--الملعب التونسي 5 3 1 2 0 5 3
-اتحاد تطاوين 5 4 1 2 1 3 3
5-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 9
6-هلال الشابة 4 5 1 1 3 5 5
7-النادي البنزرتي 2 4 0 2 2 3 7
8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

غدا الخميس 3 نوفمبر

المجموعة الثانية:
في ملعب المتلوي البلدي
النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س)
الحكم: نصر الله الجوادي

في ملعب باجة المعشب
الأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س)
الحكم: الصادق السالمي

يذكر أنّ الجولة منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.

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