الكرة الحديدة المقيدة - المنتخب الوطني للاكابر في بطولة العالم بتركيا

تحول المنتخب الوطني للكرة الحديدة (أكابر) إلى مدينة مرسين التركية للمشاركة في بطولة العالم "أكابر" للكرة الحديدية المقيدة.

وضم الوفد بالخصوص اللاعبين اشرف الزواوي ومراد العيادي وعبد الواحد الفرشيشي وفراس الخميري .



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وفي سياق متصل كان المنتخب الوطني للكرة الحديدية المقيدة فاز مؤخرا بثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم للشبان ( اقل من 23 سنة) التي أقيمت بمدينة ليون الفرنسية.وجاءت الميداليات بفضل حمزة الخياري في الرمي والتهديف وريان حمدي في الرمي بدقة وبرونزية ريان حمدي / اسامة البلطي في الرمي السريع ثنائي .