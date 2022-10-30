البطولة العربية الثانية للتجديف الشاطئي سرعة - سيطرة تونسية مطلقة ب9 ذهبيات وفضية

احتكرت عناصر المنتخب التونسي للتجديف اليوم الاحد الميداليات الذهبية في الادوار النهائية للبطولة العربية الثانية للتجديف الشاطئي سرعة بمدينة الحمامات بتتويجها ب9 ذهبيات من مجموع 10 سباقات مبرمجة لتنسج على منوال مشاركتها في البطولة الافريقية الاولى للعبة التي فازت خلالها بنفس الحصيلة يومي الخميس والجمعة الماضيين بالحمامات ايضا.







وتصدرت تونس جدول توزيع الميداليات (9 ذهبية و1 فضية) امام الجزائر صاحبة المركز الثاني (1 ذهبية و8 فضية) والمغرب الذي حل ثالثا (1 فضية و7 برونزية) فيما تقاسمت ليبيا والكويت المركز الرابع ببرونزية واحدة لكل منهما.



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وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة خديجة الكريمي في سباق الفردي كبريات ومحمد الطيب في سباق الفردي اكابر وهالة بلحاج محمد في سباق الفردي وسطيات ومحمد ريان حفصة في سباق الفردي اواسط والثنائي سارة الزمالي وسحر المومني في سباق الزوجي كبريات والثنائي عائشة عبد العزيز وهالة بلحاج محمد في سباق الزوجي وسطيات والثنائي محمد امين هرشي واحمد الطالبي في سباق الزوجي اواسط والثنائي خديجة الكريمي وهاني سبايتية في سباق الزوجي المختلط اكابر والثنائي محمد ريان حفصة وهالة بلحاج محمد في سباق الزوجي المختلط اواسط.



اما الميدالية الفضية فقد عادت للثنائي هاني سبايتية وبلال الفريقي في سباق الزوجي اكابر.

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يذكر ان 6 دول شاركت في هذه البطولة هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان والكويت.





وفي ما يلي النتائج الكاملة للادوار النهائية للبطولة العربية الثانية للتجديف الشاطئي سرعة :

سباق الفردي كبريات

1- خديجة الكريمي (تونس)

2- هند رشا منصري (الجزائر)

3- ماجدولين العلاوي (المغرب)



سباق الفردي اكابر

1- محمد الطيب (تونس)

2- ايمن مصطفى (الجزائر)

3- ابراهيم مراغي (المغرب)



سباق الفردي وسطيات

1- هالة بلحاج محمد (تونس)

2- ليليا اكرام مقداد (الجزائر)

3- زينب جبور (المغرب)



سباق الفردي اواسط

1- محمد ريان حفصة (تونس)

2- شريف بوخوص (الجزائر)

3- عبد الرحمان لعلج (المغرب)



سباق الزوجي كبريات

1- سارة الزمالي وسهر المومني (تونس)

2- شيماء هلال واميرة صبوح (الجزائر)

3- زينب جبور وماجدولين العلاوي (المغرب)



سباق الزوجي اكابر

1- محمد ايمن فاتح وايمن مصطفى (الجزائر)

2- هاني سبايتية وبلال الفريقي (تونس)

3- محمد عبد العاطي بوكرة ومحمد حسين بوكرة (ليبيا)



سباق الزوجي وسطيات

1- عائشة عبد العزيز وهالة بلحاج محمد (تونس)

2- صابرية بوخريص وليليا اكرام مقداد (الجزائر)

3- مروى النكيري وغيتا جبور (المغرب)



سباق الزوجي اواسط

1- محمد امين هرشي واحمد الطالبي (تونس)

2- ابراهيمي جابير والياس شفيق (المغرب)



سباق الزوجي المختلط اكابر

1- خديجة الكريمي وهاني سبايتية (تونس)

2- هند رشا منصري وشمس الدين بوجمعة (الجزائر)

3- محمد الصبتي وسعاد الفقعان (الكويت)



سباق الزوجي المختلط اواسط

1- محمد ريان حفصة وهالة بلحاج محمد (تونس)

2- ليليا اكرام مقداد وشريف بوخوص (الجزائر)

3- مبروك الفكيري وعبد الرحمان العلج (المغرب)



جدول توزيع الميداليات

البلد ذهبية فضية برونزية

تونس 9 1 0

الجزائر 1 8 0

المغرب 0 1 7

ليبيا 0 0 1

الكويت 0 0 1







وتصدرت تونس جدول توزيع الميداليات (9 ذهبية و1 فضية) امام الجزائر صاحبة المركز الثاني (1 ذهبية و8 فضية) والمغرب الذي حل ثالثا (1 فضية و7 برونزية) فيما تقاسمت ليبيا والكويت المركز الرابع ببرونزية واحدة لكل منهما.وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة خديجة الكريمي في سباق الفردي كبريات ومحمد الطيب في سباق الفردي اكابر وهالة بلحاج محمد في سباق الفردي وسطيات ومحمد ريان حفصة في سباق الفردي اواسط والثنائي سارة الزمالي وسحر المومني في سباق الزوجي كبريات والثنائي عائشة عبد العزيز وهالة بلحاج محمد في سباق الزوجي وسطيات والثنائي محمد امين هرشي واحمد الطالبي في سباق الزوجي اواسط والثنائي خديجة الكريمي وهاني سبايتية في سباق الزوجي المختلط اكابر والثنائي محمد ريان حفصة وهالة بلحاج محمد في سباق الزوجي المختلط اواسط.اما الميدالية الفضية فقد عادت للثنائي هاني سبايتية وبلال الفريقي في سباق الزوجي اكابر.يذكر ان 6 دول شاركت في هذه البطولة هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا والسودان والكويت.1- خديجة الكريمي (تونس)2- هند رشا منصري (الجزائر)3- ماجدولين العلاوي (المغرب)1- محمد الطيب (تونس)2- ايمن مصطفى (الجزائر)3- ابراهيم مراغي (المغرب)1- هالة بلحاج محمد (تونس)2- ليليا اكرام مقداد (الجزائر)3- زينب جبور (المغرب)1- محمد ريان حفصة (تونس)2- شريف بوخوص (الجزائر)3- عبد الرحمان لعلج (المغرب)1- سارة الزمالي وسهر المومني (تونس)2- شيماء هلال واميرة صبوح (الجزائر)3- زينب جبور وماجدولين العلاوي (المغرب)1- محمد ايمن فاتح وايمن مصطفى (الجزائر)2- هاني سبايتية وبلال الفريقي (تونس)3- محمد عبد العاطي بوكرة ومحمد حسين بوكرة (ليبيا)1- عائشة عبد العزيز وهالة بلحاج محمد (تونس)2- صابرية بوخريص وليليا اكرام مقداد (الجزائر)3- مروى النكيري وغيتا جبور (المغرب)1- محمد امين هرشي واحمد الطالبي (تونس)2- ابراهيمي جابير والياس شفيق (المغرب)1- خديجة الكريمي وهاني سبايتية (تونس)2- هند رشا منصري وشمس الدين بوجمعة (الجزائر)3- محمد الصبتي وسعاد الفقعان (الكويت)1- محمد ريان حفصة وهالة بلحاج محمد (تونس)2- ليليا اكرام مقداد وشريف بوخوص (الجزائر)3- مبروك الفكيري وعبد الرحمان العلج (المغرب)تونس 9 1 0الجزائر 1 8 0المغرب 0 1 7ليبيا 0 0 1الكويت 0 0 1