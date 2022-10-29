بطولة الرابطة الثانية (الجولة2-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثانية، لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت:
السبت 29 أكتوبر
المجموعة الأولى:
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في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - النادي الرياضي القربي صفر-1
في ملعب جندوبة المعشب
جندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمرسى 1-صفر
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي البنبلي 2-1
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة 1-1
يذكر أنّه سيتم تعيين بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا وذلك بعد التحاق فريقي اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بالمجموعة.
وكان الفريقان ضمنا بقاءهما في الرابطة المحترفة الثانية بعد الباراج الفاصل
وسيعوض أولمبيك مدنين نجم المتلوي في رزنامة المقابلات بينما يحل مستقبل المحمدية محل الهلال الرياضي الشابي في المجموعة الأولى .
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 4 2
- النادي القربي 4 2
-جندوبة الرياضية 4 2
-امل جربة 2 2
-مستقبل المرسى 1 2
-الامل الرياضي بالرقبة 1 1
- النادي البنبلي 1 2
- مستقبل وادي الليل 1 1
-مستقبل قابس 1 1
-النجم الرادسي 0 1
-اولمبيك مدنين 0 0
-مستقبل المحمدية 0 0
المجموعة الثانية:
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - الشبيبة الرياضية بالعمران 1-صفر
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - القلعة الرياضية صفر-2
الأحد 30 أكتوبر
المجموعة الثانية:
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الترجي الرياضي الجرجيسي
الحكم: محمد علي قروية
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الهلال الرياضي بمساكن
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - القوافل الرياضية بقفصة
الحكم: هاني النفزي
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - الملعب القابسي
الحكم: خالد قويدر
الترتيب
1القلعة الرياضية 6 2
2-نادي حمام الانف 4 2
3-الترجي الجرجيسي 3 1
-هلال مساكن 3 2
-شبيبة العمران 3 2
6-قوافل قفصة 1 1
-الملعب القابسي 1 1
-مكارم المهدية 1 2
9-جمعية جربة 0 1
-س بن عروس 0 1
-س.المكنين 0 1
الملعب الصفاقسي 0 1
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