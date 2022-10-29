بطولة الرابطة الثانية (الجولة2-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثانية، لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت:





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السبت 29 أكتوبرالمجموعة الأولى:في ملعب رادس البلديالنجم الرياضي الرادسي - النادي الرياضي القربي صفر-1في ملعب جندوبة المعشبجندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمرسى 1-صفرفي ملعب حمدة العواني بالقيروانالشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي البنبلي 2-1في ملعب قابس المعشبالمستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة 1-1يذكر أنّه سيتم تعيين بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا وذلك بعد التحاق فريقي اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بالمجموعة.وكان الفريقان ضمنا بقاءهما في الرابطة المحترفة الثانية بعد الباراج الفاصلوسيعوض أولمبيك مدنين نجم المتلوي في رزنامة المقابلات بينما يحل مستقبل المحمدية محل الهلال الرياضي الشابي في المجموعة الأولى .1- شبيبة القيروان 4 2- النادي القربي 4 2-جندوبة الرياضية 4 2-امل جربة 2 2-مستقبل المرسى 1 2-الامل الرياضي بالرقبة 1 1- النادي البنبلي 1 2- مستقبل وادي الليل 1 1-مستقبل قابس 1 1-النجم الرادسي 0 1-اولمبيك مدنين 0 0-مستقبل المحمدية 0 0في ملعب حمام الأنف المعشبالنادي الرياضي بحمام الأنف - الشبيبة الرياضية بالعمران 1-صفرفي ملعب أحمد خواجة بالمهديةمكارم المهدية - القلعة الرياضية صفر-2الأحد 30 أكتوبرالمجموعة الثانية:في ملعب بن عروس المعشبنادي سبورتينغ بن عروس - الترجي الرياضي الجرجيسيالحكم: محمد علي قرويةفي الملعب البلدي بالمكنيننادي سبورتينغ المكنين - الهلال الرياضي بمساكنالحكم: أشرف الحركاتيفي ملعب 2 مارس بصفاقسالملعب الرياضي الصفاقسي - القوافل الرياضية بقفصةالحكم: هاني النفزيفي ملعب جربة حومة السوقالجمعية الرياضية بجربة - الملعب القابسيالحكم: خالد قويدر1القلعة الرياضية 6 22-نادي حمام الانف 4 23-الترجي الجرجيسي 3 1-هلال مساكن 3 2-شبيبة العمران 3 26-قوافل قفصة 1 1-الملعب القابسي 1 1-مكارم المهدية 1 29-جمعية جربة 0 1-س بن عروس 0 1-س.المكنين 0 1الملعب الصفاقسي 0 1