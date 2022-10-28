الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية، لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
السبت 29 أكتوبر
المجموعة الأولى:
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في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - النادي الرياضي القربي
الحكم: سفيان المنصري
في ملعب جندوبة المعشب
جندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمرسى
الحكم: حسام بالحاج علي
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي البنبلي
الحكم: علي الورهاني
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة
الحكم: فرج عبد اللاوي
المجموعة الثانية:
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - الشبيبة الرياضية بالعمران
الحكم: أسامة شريط
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - القلعة الرياضية
الحكم: درصاف قنواطي
الأحد 30 أكتوبر
المجموعة الثانية:
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - الترجي الرياضي الجرجيسي
الحكم: محمد علي قروية
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الهلال الرياضي بمساكن
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - القوافل الرياضية بقفصة
الحكم: هاني النفزي
في ملعب جربة حومة السوق
الجمعية الرياضية بجربة - الملعب القابسي
الحكم: خالد قويدر
يذكر أنّه سيتم تعيين بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا وذلك بعد التحاق فريقي اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بالمجموعة.
وكان الفريقان ضمنا بقاءهما في الرابطة المحترفة الثانية بعد الباراج الفاصل.
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