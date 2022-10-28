الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية، لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:





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السبت 29 أكتوبرالمجموعة الأولى:في ملعب رادس البلديالنجم الرياضي الرادسي - النادي الرياضي القربيالحكم: سفيان المنصريفي ملعب جندوبة المعشبجندوبة الرياضية - المستقبل الرياضي بالمرسىالحكم: حسام بالحاج عليفي ملعب حمدة العواني بالقيروانالشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الرياضي البنبليالحكم: علي الورهانيفي ملعب قابس المعشبالمستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربةالحكم: فرج عبد اللاويالمجموعة الثانية:في ملعب حمام الأنف المعشبالنادي الرياضي بحمام الأنف - الشبيبة الرياضية بالعمرانالحكم: أسامة شريطفي ملعب أحمد خواجة بالمهديةمكارم المهدية - القلعة الرياضيةالحكم: درصاف قنواطيالأحد 30 أكتوبرالمجموعة الثانية:في ملعب بن عروس المعشبنادي سبورتينغ بن عروس - الترجي الرياضي الجرجيسيالحكم: محمد علي قرويةفي الملعب البلدي بالمكنيننادي سبورتينغ المكنين - الهلال الرياضي بمساكنالحكم: أشرف الحركاتيفي ملعب 2 مارس بصفاقسالملعب الرياضي الصفاقسي - القوافل الرياضية بقفصةالحكم: هاني النفزيفي ملعب جربة حومة السوقالجمعية الرياضية بجربة - الملعب القابسيالحكم: خالد قويدريذكر أنّه سيتم تعيين بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا وذلك بعد التحاق فريقي اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بالمجموعة.وكان الفريقان ضمنا بقاءهما في الرابطة المحترفة الثانية بعد الباراج الفاصل.