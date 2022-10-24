يوم دراسي للتحسيس بأهميّة الرضاعة الطبيعيّة خلال الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من 1 الى 7 نوفمبر (وزارة الاسرة)

تعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تنظيم يوم دراسي بمناسبة اختتام شهر أكتوبر الوردي وانطلاق الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعيّة الذي يمتدّ من 1 إلى 7 نوفمبر القادم قصد التحسيس بأهميّة الرضاعة الطبيعيّة ودورها في وقاية الأمهات والأطفال على حدّ السواء، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة الاثنين.





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وشددت وزيرة المرأة في لقائها مع رئيسة جمعية "حنان" للنهوض بالرضاعة الطبيعيّة زهراء المراكشي، ضرورة تركيز الخطّة التحسيسيّة على الجانب الوقائي الذي تمنحه الرضاعة الطبيعيّة للأمهات والرضّع وإنجاز دعائم اتّصاليّة على غرار ومضة تحسيسيّة ودليل توجيهي لفائدة الأمّهات لمزيد نشر الوعي بالفوائد الصحيّة والنفسيّة للرضاعة الطبيعيّة للأطفال والأمّهات، موصية بالقيام بحملات توعويّة مشتركة على المدى المتوسّط والذي سيكون محور الشراكة بين الجمعيّة والوزارة.من جانبها، استعرضت رئيسة الجمعيّة الأنشطة التي سيتمّ تنظيمها بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعيّة من خلال إعداد مؤتمر علمي وحملات توعويّة تحت شعار "تعزيز الرضاعة الطبيعيّة: مثقف وندعم" إلى جانب تنظيم ماراطون رياضي تحت شعار "حليب الأمّ هو الكلّ" قصد تعزيز التواصل لتنمية الوعي والتثقيف بفوائد الرضاعة الطبيعيّة وتبليغ الحلول لمختلف الاشكاليّات التي تعترض الأمهات المرضعات.وأشارت الوزارة إلى أن الاحصائيات تبين إلى أنّ نسبة الرضاعة الطبيعيّة شهدت تراجعا في تونس حيث تمثّل 13.5 بالمائة فقط إلى حدود 6 أشهر وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالتجارب المقارنة على المستوى العربي والمغاربي والدولي.