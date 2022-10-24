امضت الجامعة التونسية للتايكواندو مساء اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية "جي ت ا" الكورية الجنوبية تضمنت جملة من البرامج و التظاهرات تهدف الى تطوير ممارسة رياضة التايكواندو في تونس و التشجيع على انتشارها والمساعدة على الارتقاء بمستواها نحو الافضل.

واوضح محمد غنام رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بضاحية البحيرة بالعاصمة ان "امضاء اتفاقية على قدر كبير من الاهمية مع هذا الهيكل العالمي جاء بفضل ثمرة مساع حثيثة بذلتها الجامعة في اطار الديبلوماسية الرياضية و تنفيذا للاهداف الاستراتيجية الموضوعة سلفا,حيث تعد الاتفاقية مكسبا للتايكواندو التونسي من خلال ما ستتيحه من فرص شراكة وتعاون على جميع المستويات ".



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واشار رئيس الجامعة الى ان "المنظمة العالمية "جي ت ا" الكورية الجنوبية من ابرز الهياكل دوليا في مجال تطوير التايكواندو حيث تمتد برامجها الى اكثر من دولة في مختلف قارات العالم بفضل ما توفره من ميزانيات هامة سنعمل من جهتنا على الاستفادة منها من خلال مشاريع شراكة سيعود ريعها على رياضة التايكواندو التونسي بالايجاب وهذا ما سيتضح خلال الفترة القادمة و التي ستعرف تنفيذ برامج الشراكة المتفق عليها بين الجانبين".ومن جهته عبر كيم كينغ دوك رئيس المنظمة العالمية "جي ت ا" عن سعادته بزيارة تونس لاول مرة من اجل ابرام اتفاقية مع الجامعة التونسية للتايكواندو قائلا" تسعى منظمتنا الى نشر وتطوير هذه الرياضة في كل دول العالم وتونس تعد اول بلد افريقي يحظى بمثل هذه المشاريع بفضل المستوى الجيد للتايكواندو التونسي,و نرجو ان تكون تونس مركز اشعاع للتايكواندو في قارة افريقيا".وتابع رئيس المنظمة الكورية الجنوبية "بعد امضاء هذه الاتفاقية سنناقش البرامج و التظاهرات التي سننظمها بداية من السنة القادمة في شكل برامج تكوين وتربصات و دورات مع امكانية اقامة حدث دولي كبير تحت اشراف المنظمة تحتضنه تونس".وعلى صعيد اخر اعلن محمد غنام رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو في ذات الندوة الصحفية عن اطلاق رقمنة معاملات الجامعة من خلال بعث منصة ستضمن شفافية المعاملات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة بالجامعة من خلال ما توفره هذه المنصة من فضاءات رقمية خاصة بالاندية و الاجازات و المدربين وروزنامة المسابقات واختبار الدرجات و الحكام و المدربين فضلا عن فضاء خاص بالعمليات المالية التي تخص الجامعة .