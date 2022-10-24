البريد التونسي يصدر طابعا بريديا بمناسبة انعقاد "الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة" بالجزائر

يصدر البريد التونسي يوم 25 أكتوبر 2022 طــابعا بريديا موحدا بمناسبة انعقاد "الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة" بالجزائر، يومي 1 و 2 نوفمبر 2022.
وأوضح البريد التونسي في بلاغ، الإثنين، أن "إصدار هذا الطابع البريدي يأتي تخليدا للحدث العربي الهام وتأكيدا لأهمية البعد العربي في سياسة تونس الخارجية ".
.
ويعــرض هــذا الطـــابــع البريدي والمنتـــوجات المتصلـــة به للــبيع اِبتـداء من يــوم 25 أكتوبر 2022 بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتنـاؤه عــن بــعــد عبــر الأنتـــــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 255328