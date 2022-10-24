البريد التونسي يصدر طابعا بريديا بمناسبة انعقاد "الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة" بالجزائر


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 14:30 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يصدر البريد التونسي يوم 25 أكتوبر 2022 طــابعا بريديا موحدا بمناسبة انعقاد "الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة" بالجزائر، يومي 1 و 2 نوفمبر 2022.


وأوضح البريد التونسي في بلاغ، الإثنين، أن "إصدار هذا الطابع البريدي يأتي تخليدا للحدث العربي الهام وتأكيدا لأهمية البعد العربي في سياسة تونس الخارجية ".

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ويعــرض هــذا الطـــابــع البريدي والمنتـــوجات المتصلـــة به للــبيع اِبتـداء من يــوم 25 أكتوبر 2022 بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتنـاؤه عــن بــعــد عبــر الأنتـــــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.

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