التشريعية 2022 : في اليوم الخامس من فترة قبول الترشحات،تسجيل 680 مترشحا من بينهم 594 رجال و 86 نساء

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للانتخابات التشريعية بلغت يوم امس الجمعة، اليوم الخامس من فتح باب الترشحات، وبعد غلق المكاتب الرئيسية للترشحات، 680 مترشحا، من بينهم 594 رجال و 86 نساء





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وكانت عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022 قد انطلقت منذ يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 لتستمر إلى غاية يوم الإثنين 24 أكتوبر الجاري الى الساعة السادسة مساء، بالمراكز الرئيسية التي خصصتها الهيئـة لقبول ملفات المترشحين والتزكيات الخاصة بهم .وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر، افاد في تصريح لوات يوم امس "وجود إمكانية تسجيل ضغط على مستوى قبول الترشحات آخر الأسبوع الجاري وخاصة يوم الإثنين القادم، باعتباره آخر تاريخ لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية "ووفق الرزنامة التي اعلنت عنها الهيئة في قرارها عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 ، تقوم الهيئة بالبت في الترشحات المقدمة اثر غلق باب الترشحات (24 اكتوبر) ،في اجل اقصاه يوم 31 اكتوبر، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس النواب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني في اجل اقصاه يوم 1 نوفمبر 2022وتقوم الهيئة باعلام المترشحين فرديا بقراراتها في اجل اقصاه يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022كما نص القرار على ان آخر اجل لقبول انسحاب المترشحين لانتخابات اعضاء مجلس النواب هو يوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022كما تتولى هيئة الانتخابات الاعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022واثر انتهاء فترة تقديم الترشحات والاعلان نهائيا عن قائمة المترشحين، تنطلق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر ،لتتواصل الى غاية يوم 15 ديسمبر 2022