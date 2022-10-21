إمكانية تسجيل ضغط خلال الأيام الثلاثة الاخيرة من فترة قبول الترشحات (محمد الواعر)

رجح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر، إمكانية تسجيل ضغط على مستوى قبول الترشحات آخر الأسبوع الجاري وخاصة يوم الإثنين القادم، باعتباره آخر تاريخ لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم.





..



.

.. ...

وأفاد الواعر في تصريح ل (وات)، على هامش زيارة أداها اليوم الجمعة رفقة عضو الهيئة محمد نوفل فريخة إلى المكتب الرئيسي لقبول الترشحات التابع للهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة (القاعة الرياضية متعددة الإختصاصات للرياضات الفردية بسليانة)، بأن العدد الجملي للمترشحين بلغ إلى غاية أمس الخميس 563 مترشحا موزعين إلى 491 ذكورا و72 إناثا.وقال بخصوص قبول ترشحات من ذوي الاحتياجات الخصوصية، بأنه لا يمكن الجزم بذلك طالما أن مرحلة قبول الملفات مازات متواصلة، مؤكدا في ما يتعلق بالإستعدادات اللوجستية، أن الهيئة سخرت جميع إمكانياتها البشرية لانجاح هذا الاستحقاق لا سيما بفضل معاضدة عدد من الإدارات الجهوية لجهود الهيئة.من ناحيتها، صرحت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية سليانة منيرة البيار، بأن عدد المترشحين للانتخابات التشريعية بلغ إلى غاية صباح اليوم الجمعة 18 مترشحا من بينهم إمرأتان، مشيرة الى أنه لم يتم تسجيل أية تجاوزات تتعلق بالتزكيات.وبينت أن عدد المترشحين يتوزعون حسب الدوائر الانتخابية إلى 8 مترشحين بالدائرة الانتخابية مكثر والروحية وكسرى، و5 مترشحين بالدائرة الانتخابية سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو، ومثلها بالدائرة الانتخابية بوعرادة والكريب والعروسة وقعفور وسيدي بورويس.يشار الى أن ولاية سليانة تعد 186211 ناخبا.