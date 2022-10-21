دورة اتحاد شمال إفريقيا /اقل من 20 سنة:المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري 2-صفر)

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة أمام نظيره الجزائري بنتيجة 2-صفر, عشية اليوم الجمعة بملعب -السويس- بمصر, ضمن الجولة الثانية لدورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة الى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 لهذه الفئة العمرية.

و سجل هدفي المنتخب المغربي اللاعب وسيم لنتاكي (د 37) وعمر الصادق (90+6).



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ويحتل المغرب مؤقتا المركز الأول بأربع نقاط, متقدما كل من تونس و ليبيا و الجزائر بنقطة واحدة لكل فريق.وكانت الجولة الأولى التي جرت يوم الثلاثاء قد افرزت تعادل الجزائر و ليبيا (1-1) من جهة و تونس و المغرب (0-0) من جهة أخرى.وتجري لاحقا المباراة الثانية للدورة بين المنتخب الوطني التونسي ونظيره الليبي.و ستقام الجولة الثالثة و الأخيرة يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا حيث تجمع الأولى: المغرب و ليبيا, و الثانية: الجزائر و تونس.ويتأهل صاحب المركز الأول بعد الجولات الثلاث من هذه المنافسة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بمصر.الجزائر - المغرب صفر-2تونس - ليبيا س171. المغرب 4 22. ليبيا 1 1--. تونس 1 1--. الجزائر 1 2